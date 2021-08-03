حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 4-8-2021 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا، إذ يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، ويعمل ارتفاع نسب الرطوبة على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات.

حالة الطقس غدًا

وأضاف الخبراء، في بيان صادر عن الهيئة قبل قليل، أنّه يسود ليلًا طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، ومن المتوقع أن تتكوّن الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ويتوقع الخبراء أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة 50% تقريبًا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء أنّها خفيفة إلى معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية، أما البحر الأحمر فتكون حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 41 28

الإسكندرية 36 26

وادي النطرون 40 27

طنطا 39 27

شبين الكوم 41 27

دمنهور 38 27

بلطيم 36 26

مطروح 34 26

السلوم 38 24

سيوة 41 24

بورسعيد 35 27

دمياط 34 26

الزقازيق 40 26

المنصورة 39 26

الإسماعيلية 41 24

السويس 40 26

العريش 37 25

رفح 36 24

رأس سدر 42 27

نخل 41 18

نويبع 38 27

طابا 38 25

كاترين 33 20

الطور 37 25

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 39 28

مرسى علم 38 27

الفيوم 41 25

بني سويف 41 25

المنيا 42 25

أسيوط 43 26

سوهاج 43 26

قنا 43 27

الأقصر 43 28

أسوان 43 29

إدفو 44 28

أبو سمبل 43 28

الوادي الجديد 44 27

شلاتين 41 30

أبو رماد 42 29

حلايب 38 32

رأس حدربة 37 31