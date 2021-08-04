قاطع كف جاره بالغربية: «ضحك عليا في فلوس الجمعية وحقي مش هسيبه»

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، توجيهاته، اليوم، إلي رئيس نيابة مركز المحلة بحبس متهم بقطع يد جاره 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، وكلف المحامي العام فريق من النيابة العامة بسماع أقوال شهود العيان وسماع أقوال الضحية والمتهم حول ملابسات الحادث .

سماع أقوال الضحية والمتهم وشهود عيان للحادث حول ملابسات الحادث

«أهانني وضحك عليا في فلوس الجمعية وحقي مش هسيبه»، بتلك الكلمات برر المتهم جريمته أمام النيابة العامة لافتا إلى أن جاره تلاعب به في جمعية شهرية بقصد النصب عليه ورفض إعطائه مستحقاته، وهو ما دفعه إلي الإعتداء عليه بواسطة سلاح أبيض.

تعود أحداث الواقعة إلى إخطار تلقاه اللواء أسامة شلبي مدير أمن الغربية من مأمور مركز شرطة المحلة، بنشوب مشاجرة بين شخصين بقرية محلة القصب بدائرة المركز، وإصابة أحدهما بقطع كف يديه وجرى تحويله إلى مستشفى طوارئ المنصورة.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات الشرطة إلى محل البلاغ وتبين نشوب مشاجرة بين «أحمد.ا.ا»، 26 عامًا و«حسين.ا.م.ا»، عاطل، 33 عاما، قام على إثرها الأخير بالتعدي على المجني عليه بسلاح ابيض بسبب خلافات بينهما، ما أسفر عن بتر كف يد المجني عليه.

وكشفت التحريات الأمنية تحت إشراف الرائد محمد عيسوي رئيس مباحث مركز المحلة أن المتهم كان بينه وبين المجني عليه خلافات سابقة وتم التصالح بينهما، إلا أنه بيت النية على الانتقام منه وتربص له بالأراضي الزراعية ليلا، وقام بالاعتداء علية وباغته بالسيف وقطع له كف يده، وجرى نقل المجني عليه إلى مستشفى المحلة العام وتحويله لمستشفى طوارئ جامعة المنصورة لإجراء جراحة عاجلة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات فأمرت بحبس المتهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات .