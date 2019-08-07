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إيداع قطع أثرية ضٌبطت بمنزل عامل لمتحف أثري في إهناسيا

إيداع قطع أثرية ضٌبطت بمنزل عامل لمتحف أثري في إهناسيا

تجديد حبس 10 من عناصر جماعة الإخوان 15 يوما في الشرقية

تجديد حبس 10 من عناصر جماعة الإخوان 15 يوما في الشرقية

"القليوبية" توقع بروتوكول تعاون للحد من استخدام البلاستيك

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هوندا تسثمر 46.4 مليون دولار في أمريكا لإنتاج ماكينات جز العشب

هوندا تسثمر 46.4 مليون دولار في أمريكا لإنتاج ماكينات جز العشب

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مصرع طبيب ونجله إثر انقلاب سيارة في الدقهلية

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فيديو.. تفاصيل افتتاح السيسي مجمع الأسمدة: الدول تبنى بالصبر

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