ضبطت المباحث الجنائية بالغربية، اليوم، عاطلا مسجل شقي خطر شهرته "الضابط"، بحوزته طبنجة حلوان و8 طلقات نارية من نفس العيار، أثناء ممارسته البلطجة وفرض "إتاوات" بشوارع المحلة الكبرى.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العقيد عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، يفيد بتمكن المقدم أحمد عبدالشافي رئيس مباحث قسم ثان المحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية من إلقاء القبض على (محمد ا. وشهرته الظابط) بحوزته طبنجة حلوان، و8 طلقات نارية من نفس ذات العيار.

تم التحفظ على المضبوطات وتم اقتياد المتهم إلى ديوان قسم شرطة ثان المحلة، وبمواجهته اعترف بامتلاكه للطبنجة والطلقات النارية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.