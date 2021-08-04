محطة شبين الكوم تحصل على شهادة سلامة المياه

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية تطبيق خطط السلامة والمأمونية لجميع محطات مياه الشرب، التي تشمل تقييم وإدارة المخاطر المحتملة، وكذا الإجراءات التصحيحية بهدف تحييدها، ومتابعة جودة المياه في كل مراحل الإمداد من المصدر حتى المستهلك، وذلك لضمان تقديم خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

تسليم شهادة سلامة ومأمونية المياه لنظم الإمداد لمحطة مياه شبين الكوم

وشهد اليوم الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس حفل تسليم شهادة سلامة ومأمونية المياه لنظم الإمداد لمحطة مياه شبين الكوم المرشحة.

تسليم الشهادة في حضور رئيس قطاع المعامل والجودة ورؤساء القطاعات بالشركة

وتسلم الشهادة الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بحضور الدكتور محمود فؤاد مدير الإدارة العامة للجودة والبيئة، والدكتور محمود عبدالرحمن مدير إدارة سلامة ومأمونية المياه، والدكتور وليد حسني والدكتور محمد السيد والدكتور أحمد جمال بالشركة القابضة، وفي حضور رئيس قطاع المعامل والجودة ورؤساء القطاعات بالشركة ومديري الإدارات وأعضاء لجنة الإشراف على إعداد الخطة.

اللجنة العليا تضم ممثلين عن وزارات الصحة والري والبيئة

وأعلن "نجيب" أنه تم منح محطة شبين الكوم المرشحة شهادة اعتماد خطة وسلامة مأمونية المياه، من اللجنة العليا للمياه والتي تضم ممثلين عن وزارات الصحة والري والبيئة والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

تصدر من خلال موافقة ثلاث جهات مختلفة

وأشار إلى أن شهادة اعتماد خطة مأمونية المياه تعد من أعلى الاعتمادات التي تمنح لمقدمي خدمة المياه، وتجدّد كل عامين، حيث تصدر من خلال موافقة ثلاث جهات مختلفة، وهى وزارة الصحة، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، طبقاً للخطوط الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية.