مصطفى كامل يوضح لـ«الوطن» تطورات حالة ابنته بعد إصابتها بكورونا

أعلن الفنان مصطفى كامل إصابته وابنته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنهما يخضعان للعلاج والعزل في أحد المستشفيات بالعجوزة.

وترددت الكثير من الأخبار حول خطورة الحالة الصحية لابنة مصطفى كامل بعد إصابتها بكورونا، لكن نفى الفنان ذلك.

وقال «كامل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أنا زعلت من اللي أشاع إن حالتها الصحية خطيرة؛ لأن دا كان فيه مبالغة، هي تعبانة فعلا، بس مش لدرجة إنها خطيرة».

وأوضح الفنان مصطفى كامل: «بنتي بتعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، والموضوع دا مأثر على معدتها ومخليها تعبانة شوية، ادعولها بس وإن شاء الله تخف وتبقى زي الفل».

ولفت «كامل» إلى أن ابنته أيضا نقلت إلى المستشفى منذ عدة أيام، بعد اكتشاف إصابتها مباشرة، وتخضع الآن لبروتوكول علاجي مكثف.