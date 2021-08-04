زوج الفنانة فتحية طنطاوي لـ«الوطن» باكيا: قلبها توقف مرتين

تحدث الملحن علي سعد، زوج الفنانة الراحلة فتحية طنطاوي، عن اللحظات الأخيرة لها فقال باكيا «كانت زي الفل بس إمبارح لقينا حرارتها بتعلى وتاخد مسكن فتنزل وترجع تعلى تاني».

وأضاف سعد قائلا «بعدين لقيناها فجأة تعبت نقلناها المستشفى ودخلت العناية المركزة، عرفنا إن حصلها جلطة في القلب، والقلب توقف مرة بس الدكاترة عرفوا يتعاملوا معاه».

وتابع الملحن: «وبعدين اتطمنا عليها ومشينا اتفاجئت إن الدكتور بيكلمني بيقولي إن القلب توقف مرة تانية وإن السر الإلهي طلع».

يذكر أن محمد سعد ابن الفنانة فتحية طنطاوي كان قد أعلن عن وفاتها من خلال بوست عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك».