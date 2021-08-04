حازم سمير ينفي شائعة وفاة والدته: «الحمدلله بخير وصحة»

نفى الفنان حازم سمير خبر وفاة والدته، الذي نشرته بعض المواقف الإخبارية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكتب حازم عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»: «بعد أن اتخذت قرارا بالابتعاد عن السوشيال ميديا لبعض الوقت، أطلق أحد شائعة وفاة والدتي».

وأضاف، «والدتي الغالية الحمد لله بخير وصحة.. رجاء التأكد من المعلومات قبل إصدارها».

آخر أعمال الفنان حازم سمير

كان آخر ظهور له خلال مسلسل «الاختيار» عام 2020، من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، تناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

وظهر حازم سمير مؤخرا في مسلسل «جمال الحريم» الذي عرض قبل الموسم الرمضاني الماضي، مع نور وخالد سليم وفراس سعيد وعدد كبير من النجوم، ومن قبله شارك في بطولة مسلسل خيط حرير مع مي عز الدين وهنادي مهنا وسوسن بدر وأحمد خليل، ويناقش العمل في إطار درامي قضية التبني والمشاكل داخل الأسرة المصرية، وذلك من خلال قصة دكتور القلب مريم التي تواجه أمور شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.

كما شارك في مسلسل «جمع سالم» من تأليف محمد ناير، إخراج إيمان الحداد، ويناقش العمل في إطار درامي قضية التبني والمشاكل داخل الأسرة المصرية، وذلك من خلال قصة دكتور القلب مريم التي تواجه أمور شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.

ومسلسل «خيط حرير» عام 2020 من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج إبراهيم فخر، وتدور أحداث حول مسك فتاة فقيرة، تقع في حب رجل الأعمال حازم، ثم يغدر بها ويتركها، فتمر سنوات وتُصبح غنية، فتعود للانتقام منه ومن عائلته الذين تسببوا في تدمير حياتها.