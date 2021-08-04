زوج فتحية طنطاوي: «كانت تستعد لإجراء مسح ذري للاشتباه في ورم»

رحلت الفنانة فتحية طنطاوي عن عالمنا مساء أمس الثلاثاء، بعد تعرضها لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى العناية المركزة، بسبب جلطة في القلب، وشيع جثمانها بعد ظهر اليوم.

زوج فتحية طنطاوى يكشف تفاصيل حالتها الصحية

وكشف الموسيقار علي سعد، زوج الفنانة فتحية طنطاوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن تفاصيل حالتها الصحية، قائلا: «مكنتش بتعاني من أي مشاكل صحية في القلب، واللي حصلها الوعكة بسببها، مش عارف إزاي حصلها مشاكل في القلب فجأة».

وأوضح «سعد» أن «فتحية كانت بتعاني من مشاكل تانية بعيدة خالص عن مشاكل القلب، فكانت الفترة الأخيرة عندها شوية مشاكل كدا، وكنا المفروض نروح نجرب مسح ذري على الجسم كله، بسبب اشتباه في ورم».

ابن الفنانة فتحية طنطاوى يعلن وفاتها

يذكر أن الملحن محمد سعد، ابن الفنانة فتحية طنطاوي، أعلن مساء أمس الثلاثاء، عن وفاة والدته، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، رحلت من كنت أكرم بسببها، راحت الحنية والطيبة من الدنيا من بعدك يا أغلى الحبايب، أمي في ذمة الله، اللهم تغمد روحها الطيبة بواسع كرمك وعطفك، وثبتها عند السؤال، واجعل مثواها الجنة.. نسألكم الدعاء للمرحومة بإذن الله ولأمواتنا جميعا».

يذكر أن الموسيقار علي سعد كان قد كشف في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عن أن الفنانة فتحية طنطاوى كانت قد توقف قلبها مرتين، الأولى تمكن الأطباء من إعادتها للحياة مرة أخرى، لكن في الأخرى لم يسعفهم الحظ الثانية ورحلت عن عالمنا.