بينهم إخواني هارب.. الإعدام والمؤبد لعناصر تشكيل عصابي تخصص بأعمال البلطجة

قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسي، بالإعدام شنقا لمتهمين والسجن والمؤبد لـ3 آخرين كونوا تشكيلا عصابيا إجراميا فيما بينهم ونفذوا أعمال بلطجة وترويع للمواطنين، بينهم إخواني هارب من عدة أحكام صادرة ضده، وذلك بعد رد مفتي الجمهورية على أمر إحالة أوراقهم لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.

إخواني ببطاقة مزورة

وأوضحت المحكمة في حكمها، أن المتهم الخامس إخواني هارب من عدة أحكام صادرة ضده لاستخدام أعمال العنف وأحداث جامع الفتح وحرق أقسام الشرطة، وقام بتزوير بطاقة رقم قومي باسم آخر وانضم للتشكيل العصابي، وارتكبوا أعمال البلطجة والترويع للآمنين؛ لفرض سطوتهم وأعمالهم الإجرامية والاستيلاء على ممتلكات الغير دون وجه حق.

مصرع شخصين

وأضافت أن عناصر التشكيل الإجرامي هجموا على إحدى المزارع بنطاق قليوب وفتحوا الأعيرة النارية، التي أسفرت عن مصرع شخصين نتيجة الإصابة بتلك الأعيرة وهم «ر أ ع»، و«م ك ج»، وإصابة سيدة أثناء سيرها بالشارع «ف ع ع» بطلق نارى نتيجة هذه الأعمال.

وعلى الفور تم تشكيل حملة أمنية مكبرة أسفرت عن ضبط التشكيل العصابي، وبإجراء التحريات الأمنية عنهم، تبين أن المتهم الخامس سبق اتهامه بالعديد من القضايا، وقام بتزوير بطاقة رقم قومى وانتحل شخصية أحد الأشخاص وهارب من عدة أحكام جنائية، كما تم ضبط كمية من المسروقات والأسلحة.

وجرى عرضهم على النيابة العامة التى أمرت باستمرار حبسهم، وإحالتهم لمحكمة الجنايات، التى قضت بإحالة أوراق متهمين لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى في إعدامهم، وجاء رأي المفتي بتوقيع عقوبة الإعدام عليهم جزاء وفاقا لما اقترفوه من إثم وإزهاق أرواح الأبرياء دون ضمير أو دين.