الري السودانية تدعو مواطني الخرطوم لتوخي الحذر بسبب فيضان النيل

قالت وزارة الري والموارد المائية السودانية، إن إيراد النيل الأزرق سجل اليوم الأربعاء، عند محطة الديم بالحدود السودانية الأثيوبية 806 مليون متر مكعب وفقا لوكالة «سونا» السودانية.

وأوضح بيان لجنة الفيضان اليومي، أن إيراد نهرعطبرة عند الحدود السودانية الأثيوبية، بلغ معدل 240 مليون متر مكعب، فيما بلغ معدل التصرفات خلف السدود بملايين الأمتار المكعبة، بنحو: الروصيرص 639، سنار616، جبل الأولياء 85، أعالي عطبرة وستيت 190، خشم القربة 179، مروي 634.

وأشار البيان إلى أن الخرطوم وصلت لمنسوب الفيضان، حيث سجلت الخرطوم (16.64) مترا، وتجاوزت منسوب الفيضان بـ14 سنتيمتر ، داعيا المواطنين في كل القطاعات لأخذ كل التحوطات اللازمة.