تنفيذي كفر الشيخ يوافق على 17 قرارا لإقامة مشروعات ذات نفع عام

صدّق المجلس التنفيذي برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على 15 قراراً لإقامة مشروعات خدمية والموافقة على تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات ذات النفع العام.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في حضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والعميد أركان شريف عبد الباري، المستشار العسكري، واللواء هشام مطر، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، وياسر خداش، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.

ووافق محافظ كفر الشيخ على تخصيص 804 أمتار بناحية قرية «أبو الجدايل» بقلين، لإقامة ملعب عليها، وتخصيص قطعة أرض من أملاك الوحدة المحلية بقرية سنديون على مساحة 105 أمتار لإقامة مكتب بريد بفوه.

وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة، والذي شمل 15 قراراً خاصاً بالموافقة على تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات خدمية للنفع العام، ومنها محطات صرف صحي، وإنشاء مدارس، ومبانٍ للوحدات المحلية، وتخصيص مساحات لإقامة مراكز طبية، وتغيير مسميات لبعض العزب، ومشروعات ذات النفع العام بدائرة المحافظة، منها تعديل قرار التخصيص رقم ١٢١١٥ بشأن إنشاء مدرسة عمر شلبي الإعدادية بحوض العمدة بناحية خليج قبلى، مركز مطوبس من مساحة ١٧٥٠م٢ إلى مساحة ١٧٧٧,٨٣م٢.

وشملت القرارات تعديل قرار التخصيص رقم ٧٦٩٤ لسنة ٢٠١٥ من إقامة مجمع إدارات مختلفة إلى إقامة إدارة تعليمية لمدينة سيدى غازى، وتعديل المساحة من ٤٨١م٢ إلى ٤٧٥,٥٥م٢ طبقاً لرفع هيئة الأبنية التعليمية، وتخصيص مساحة ستة قراريط لإقامة وحدة صحية بحوض البطاط الشرقى، نمرة ٦ بناحية قرية المطارقة، التابعة لقرية الربع، مركز بلطيم، وتخصيص مساحة ٤٣٥٠م٢ أرض فضاء ملك الوحدة المحلية لمدينة مسير، لإنشاء مبنى جديد للوحدة وحملة ميكانيكية ومخازن واستراحة وجراج بمعدات المدينة، ووافق على تغيير مسمى عزبة توفيق خليل التابعة لقرية كفر المرازقة، مركز قلين إلى عزبة حسن جودة.

كما وافق المجلس على تعديل قرار التخصيص الصادر، ليكون دون مقابل حق الانتفاع، ودون أي رسوم بالمواقع الأربعة الخاصة بشركة «ترانس جاز»، بمركز ومدينة بلطيم.

كما تم التصديق على قرار تعديل بعض بنود المذكرة المتضمّنة إمكانية التنازل عن حق الانتفاع لقطع الأراضى للغير أو نقلها للورثة بمصيف بلطيم، طبقاً للمذكرة المعروضة، وتخصيص مساحة ٢٥٧٠م٢ الخاصة بالمركز الطبي ببيلا منها ١٣٠٠م٢ للمركز الطبي و١٢٧٠م٢ لمشروعات ذات نفع عام تحتاجها الوحدة المحلية ببيلا.

كما وافق المجلس على استغلال مساحة خمسة أفدنة لإقامة خلاطة أسفلتية ومعدات وورش وبناء مكاتب بصفة مؤقتة شمال الطريق الدولي الساحلي بحوض بريت الكبارين، زمام جمعية العياش الزراعية، مركز البرلس، كما تم التصديق على قرار استغلال مساحة فدانين لبعض الأعمال الأسفلتية بناحية بلطيم في المدة ٢٠٢٠/١٠/١ حتى ٢٠٢٣/٩/٢٩.

وفي إطار مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، بنطاق قرى مركز مطوبس، تم التصديق على تخصيص مساحة ١٢ط، لإنشاء محطة معالجة صرف صحي بعزبة الفار التابعة للوحدة المحلية ببني بكار وهي أرض أملاك دولة، وتخصيص مساحة ٦٤٠م٢ لإنشاء محطة رفع بقرية الملاوح التابعة للوحدة المحلية بالبصريات وهي أرض أملاك دولة لاستغلالها في إنشاء محطة رفع صحي، وتخصيص مساحة ٤٠٠م٢ لإنشاء محطة صرف صحي بقرية المنشية القبلية التابعة للوحدة المحلية ببني بكار وهي أرض أملاك دولة، وتخصيص مساحة ٥٠٠م٢ لإنشاء محطة رفع صرف صحي، بقرية جزيرة الفرس التابعة للوحدة المحلية بالبصراط، وتخصيص مساحة ٢٨٦م٢ لإنشاء محطة رفع صحي بقرية خان الجن التابعة للوحدة المحلية بالجزيرة الخضراء.

كما تم التصديق على سحب قرار تخصيص مساحة ١ فدان و١٠ قراريط لإقامة كلية شريعة إسلامية وإعادة التخصيص للمنفعة العامة إلى هيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة فكرية ومجمع مدارس متميز «ابتدائي، إعدادي، ثانوي»، بإدارة بيلا التعليمية.