بالأسماء.. مدبولي يُكرم 13 من العاملين بقناة السويس تقديرا لجهودهم

كرم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عددًا من العاملين بالهيئة تقديرًا على ما قدموه من إخلاص وجهد دؤوب خلال الفترة الماضية.

وتقدم«الوطن» قائمة أسماء العاملين الذين تمّ تكريمهم اليوم:-