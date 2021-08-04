بالأسماء.. مدبولي يُكرم 13 من العاملين بقناة السويس تقديرا لجهودهم
كتب:
محمود البدوي
04:00 م | الأربعاء 04 أغسطس 2021
الدكتور مصطفى مدبولي .. رئيس مجلس الوزراء
كرم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عددًا من العاملين بالهيئة تقديرًا على ما قدموه من إخلاص وجهد دؤوب خلال الفترة الماضية.
وتقدم«الوطن» قائمة أسماء العاملين الذين تمّ تكريمهم اليوم:-
- رئيس بحري محمد نصر إدارة الترسانات بهيئة قناة السويس.
- رئيس بحري خالد علي سيد الإدارة الهندسية بهيئة قناة السويس.
- الفني محمود شلبي شلبي إدارة التحركات بهيئة قناة السويس.
- الفني أحمد فؤاد إبراهيم إدارة الكراكات بهيئة قناة السويس.
- رئيس بحري عمرو إبراهيم رفاعي شركة الرباط والأنوار إحدى الشركات التابعة للهيئة.
- المهندس بولا معين لمعي مهندس بالإدارة الهندسية بهيئة قناة السويس.
- المهندس عبد الله إبراهيم النكلاوي إدارة الكراكات بهيئة قناة السويس.
- المهندس محمد سعيد مردان إدارة التحركات بهيئة قناة السويس.
- المهندس مصطفى صلاح محمد إدارة الترسانات بهيئة قناة السويس.
- المهندس ماهر السيد عبدالمنعم شركة الرباط والأنوار إحدى الشركات التابعة للهيئة.
- الربان مدحت محمد محمد.
- الربان مصطفى الميقاتي.
- الربان مجدي خطاب.