في ذكرى وفاتها السادسة.. 3 فنانين طلبت ميرنا المهندس رؤيتهم قبل رحيلها

واحدة من جميلات السينما، عشقها الجمهور من أعمالها الفنية، حتى لقبها النقاد بـ«فراشة السينما»، قدمت عددا من الأعمال الفنية الهامة، سواء في السينما أو الدراما، ولها ذكريات هامة مع أصدقائها بالوسط الفني، إنها الفنانة ميرنا المهندس، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم، 5 أغسطس، منذ 6 أعوام، بعد صراع مرض سرطان القولون، التي عانت منه منذ سنوات.

ونعرض في السطور التالية أبرز محطات حياة ميرنا المهندس..

- كانت بداية دخولها المجال الفني عندما شاهدها المخرج أحمد عبدالسلام في الإعلانات، وعرفت في مجال السينما من فيلم «مستر دولار» عام 1993، مع الراحلين يونس شلبي وإسعاد نصر، ثم خطفت نظر المخرج الكبير إسماعيل عبدالحافظ؛ فقدمها في مسلسل «أرابيسك».

- فقدت الاستقرار الأسري؛ إذ قبض على شقيقها في قضية مخدرات عام 2007، وسجنت والدتها منى بتهمة قتل زوجها، وتهربت وقتها من حكم بالسجن لمدة 7 سنوات، وقيل وقتها إن القتل كان دفاعًا عن النفس.

أهم أعمال ميرنا المهندس

- من أهم أعمالها في السينما «بدون عنوان، الأكاديمية، يوم ما تقابلنا، العيال هربت»، بينما في في التلفزيون، «الإمام الغزالي، عابد كرمان، في حضرة الغياب، تلك الليلة».

- كانت الفنانة الراحلة، عانت قبل سنوات من أزمة صحية شديدة، دخلت على إثرها إلى المستشفى، حتى إنها ارتدت الحجاب عقب خروجها، قبل أن تتراجع عن قرارها وتعود للمشاركة في الأعمال الفنية، إلا أنها هذه المرة لم تستطع أن تتعافى من الأزمة التي تسببت في وفاتها.

معاناة ميرنا المهندس مع سرطان القولون

- أصيبت بسرطان القولون الذي عانت منه لفترة طويلة، وانتهى صراعها مع المرض بوفاتها يوم الأربعاء 5 أغسطس 2015، وقبل رحيلها أوصت بأن يدعوا لها الجميع من أهلها ومحبيها ومعجبيها بالرحمة والمغرة وأن يسامحوها، وطلبت رؤية 3 فنانين، هم: بشرى، ريم البارودي، والفنان أحمد سعد.