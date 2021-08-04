«الزراعة» تناشد المواطنين ضرورة استهلاك رغيف الخبز بشكل مثالي

قال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وجود احتياطي للقمح يكفي لأكثر من 6 أشهر أمر جيد للغاية، قبل بدء موسم القمح بنحو شهرين، جرى البدء في التدريب والتوعية للمزارعين، وتوفير الأسمدة والتقاوي قبل موسم الزراعة بشهرين، وتخفيض سعر الشيكارة بـ35 جنيها من وزير الزراعة الدكتور السيد القصير، وهو دعم قوي من الدولة للمزارع.

وزير الزراعة يخفض سعر شيكارة الأسمدة 35 جنيها

وأضاف «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «extra news»، أن وزير الزراعة وجه باستخدام جرارات ومعدات الوزارة بسعر مخفض عن سعر السوق، ودعم الندوات الإرشادية والحقلية، ما تسبب في إقبال المزارعين على زراعة القمح، وتم زراعة 3 ملايين و418 ألف فدان قمح خلال الموسم الماضي، فضلًا عن وجود فريق بحثي في قسم بحوث القمح بمركز البحوث، ينتج أصناف قمح عالي الجودة، والإنتاجية، ومقاومة للأمراض.

زيادة الرقعة الزراعية بما لا يقل عن 50%

وأشار رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أنه بذلك الأمر تتم الزيادة الرأسية، واستغلال الفدان بأكبر قدر ممكن، فالزيادة الأفقية في محصول القمح عن طريق زيادة الرقعة الزراعية، بما لايقل عن 50% تقريبًا، في كل أنحاء الجمهورية، موضحًا أن القمح محصول رئيسى، خصوصًا في فصل الشتاء، لذلك يكون له النصيب الأكبر فى الزراعة، متابعًا أنه يأخد ثلث المساحة تقريبا.

تقليل الفاقد في رغيف الخبز يعظم الانتاجية

وأردف أنه إذا جرى زراعة 5 ملايين فدان مع باقي المعاملات ستحقق مصر الاكتفاء الذاتي منه، مناشدا المواطنين ضرورة استهلاك رغيف الخبز بشكل مثالي، فبزيادة جودة الرغيف يقل الفاقد فيه، كما أنه بتحسين مستوى الأفران إلى جانب تكاتف وزارتي الزراعة والري والتموين سيتم رفع احتياطي القمح إلى أكثر من 6 أشهر، لافتا إلى أنه بتقليل الفاقد تعظُم الإنتاجية، لافتا إلى أن الاستنباط مستمر في مركز البحوث الزراعية، إلى جانب القيام بعمليات التهجين لاستنباط أصناف جديدة تتماشي مع الذوق المصري العام.

هناك مجموعتان رئيسيتان من القمح

وأردف أن هناك مجموعتين رئيسيتين من القمح، الأولى خاصة بالمكرونة وتُسمى بالديورم وتُزرع في صعيد مصر، وتختلف عن باقى الأصناف لارتفاع البروتين بها أما المجموعة الأخرى خاصة بالخبز وهي الأكثر انتشارًا، وتداولًا في السوق بعدد يتجاوز 20 صنفًا، كما أن الدولة ساهمت مساهمة كبيرة في زيادة الرقعة الزراعية بما لا يقل عن 50%، والخطة المستهدفة أن يتم إضافة نصف المساحة المنزرعة حاليًا سواء في الظهير الصحراوي أو محور الضبعة والدلتا الجديدة وغيرها من الأماكن على مستوى الجمهورية.