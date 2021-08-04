رئيس قناة السويس عن إنجازات «طنطاوي»: التاريخ سيخلد اسمه بأحرف من نور

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إننا نشهد يوما مشهودا من أيام هيئة قناة السويس، التي طالما كانت شاهدة على بطولات وإنجازات المصريين مثلما كانت على مدار تاريخها الشريان الملاحي الأهم عالميًا بفضل سواعد وعقول ووطنية رجالها البواسل، موضحًا أننا نحتفل اليوم، معًا برفع علم مصر العزيزة على الكراكة حسين طنطاوي، التي تتشرف أن تحمل اسم قائد سوف يخلد التاريخ اسمه بأحرف من نور.

سجل حافل للمشير حسين طنطاوي في المجال العسكري

وأضاف «ربيع»، خلال كلمته أثناء رفع علم مصر على الكراكة «حسين طنطاوي»، الذي يُعرض على شاشة «التليفزيون المصري»، أن سجل المشير حسين طنطاوي، في المجال العسكري حافل، فهو الرجل الذي تولى منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لأكثر من 20 عامًا، أعاد فيها تنظيم وتدريب القوات المسلحة، وعمل على تسليحها بأحدث الأسلحة والمعدات، فكانت هي الدرع والسيف لمصر.

مصر تدين بالعرفان للمشير طنطاوي لما قدمه من عطاء غير محدود

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن المشير حسين طنطاوي، تولى قيادة مصر في مرحلة مفصلية، وحمل الأمانة دون كلل، وتحمل ما لا يتحمله بشر، وحافظ على مقدرات الوطن وحافظ على شعبه وأرضه وحدوده، في الوقت الذي انهارت خلاله دول، وتبددت شعوب، فدانت له مصر بالعرفان جزاء لما قدم من عطاء غير محدود على مدار مسيرته الحافلة.