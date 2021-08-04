انتشال جثة غريق مجهولة في نجع حمادي

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، اليوم، من انتشال جثة غريق، بنجع حمادي، بقنا.

ونجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشال الجثة، بعد تلقيها بلاغا بوجود جثة غريق مجهولة في نهر النيل، ببندر نجع حمادي، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري برئاسة الرائد رامي إيهاب، وتم انتشال الجثة من المياه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهات المختصة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف هوية الجثة، وتوضيح وجود شبهة جنائية وراء غرقه من عدمه.