ضبط أدوية محظورة وأخرى مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بأسيوط

تمكن فريق إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بأسيوط، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، من ضبط كميات من الأدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ومحظور بيعها، وذلك خلال حملة شنتها الإدارة على صيدليات مركز البداري في محافظة أسيوط.

وكانت معلومات وردت لإدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بأسيوط، من هيئة الدواء، مفادها وجود أدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالبداري في محافظة أسيوط.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد مرعى مدير إدارة التفتيش الصيدلى وعضوية صيادلة من التفتيش الصيدلى وجهاز حماية المستهلك، تحت إشراف الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط.

وأوضح الدكتور أحمد مرعي مدير إدارة التفتيش الصيدلي بصحة أسيوط، أن الحملة أسفرت عن تحرير 15 محضرا، وتنوعت المخالفات بين عدم وجود صيدلى، ومزاولة مهنة بدون ترخيص، وضبط كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمحظور تداولها، وضبط كمية من الأدوية منتهية الصلاحية، وضبط كمية من الأدوية المدرجة بجدول (1) مخدرات، وكذا بيع أدوية أزيد من السعر الجبرى.

وأضاف مرعي، أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.