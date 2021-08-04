25 مليار جنيه تكلفة مشروعات «حياة كريمة» في أسيوط

كشف اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن آخر تطورات مشروعات «حياة كريمة» بالمحافظة، فذكر أن هناك متابعة دورية تجرى للإشراف على خدمات ومشروعات مبادرة «حياة كريمة» من أجل تجنب حدوث أية معوقات أو أزمات طارئة، مشيرًا إلى أن مشروعات تطوير الريف المصري في أسيوط تتخطى الـ25 مليار جنيه مصري، كما أن محافظة أسيوط في تطور مستمر كل يوم لخدمة مواطنيها، وسد احتياجتهم بأفضل الطرق، وتوفير الصناعات والخدمات اللازمة لهم.

افتتاحات ضخمة داخل محافظة أسيوط

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إم بي سي مصر»، أن المحافظة تشهد يوميًا افتتاحات ضخمة للمدارس، والوحدات الصحية، والمناطق الصناعية، موضحًا أن مشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري مشروع ضخم، وأطلق عليه الدكتو مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء مشروع القرن بسبب كبر حجمه واستثماراته والأغراض التي يسعى لتحقيقها.

سبب إطلاق «مشروع القرن» على مبادرة «حياة كريمة»

وأردف محافظ أسيوط، أن تطوير الريف المصري في محافظة أسيوط يشمل 7 مراكز ومدن، منهم 149 قرية، وسيجرى إطلاق عددًا من المشروعات الخدمية في المحافظة، فضلًا عن المشروعات الخدمية، الاقتصادية، الاجتماعية، مضيفًا أنه يجرى الآن تنفيذ مشروعات البنية التحتية، الصرف الصحي، مياه الشرب، الطرق، مجمعات خدمية، وحدات صحية، تأهيل منازل، تدعيم شبكات المياه، تدعيم شبكات الكهرباء.

مشروعات «حياة كريمة» بمحافظة أسيوط

وأوضح اللواء عصام سعد، أن منظومة الصرف الصحي وتعديلها ستصل إلى 15 مليار جنيه مصري، لإنشاء محطات معالجة ثلاثية، بخلاف مشاريع أخرى يجرى النظر فيها حاليًا، لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف تحقيق مجالات كثيرة منها، لخدمة أهالي المحافظة، كما ستعمل المبادرة على بناء مدارس جديدة.

خطة جديدة كبيرة لإنشاء مجمعات مدرسية خاصة بالتعليم التجريبي للغات

وأكد أنه في إطار مبادرة «حياة كريمة» جرى بناء 140 مدرسة بعدد إجمالي 2162 فصلًا دراسيًا، بما يعادل نصف مليار جنيه مصري على مستوى محافظة أسيوط فقط، مما يقلل من كثافة الطلاب في الفصول، ولخدمة الأطفال بطرق صحيحة، حيث إن الدولة تتيح جميع الاحتياجات للخطة الاستثمارية، والتي تهدف استثمار المشاريع على مستوى المحافظة، مثل الكباري الداخلية، والطرق المحلية، وهناك خطة جديدة كبيرة لإنشاء مجمعات مدرسية خاصة بالتعليم التجريبي للغات.

4 مستشفيات داخل مبادرة تطوير الريف المصري

وأوضح أن حياة كريمة خدمت الريف المصري بمشاريع كبيرة وبمبالغ ضخمة، مثل مشاريع الصرف الصحي، والمشاريع الخاصة بتدعيم مياه الشرب، تنفيذ محطات المرشحات، مد شبكات الصرف الصحي، وتنفيذ هذه المشاريع لـ 149 قرية على مستوى الـ7 مراكز، وفي مشاريع الصحة في المرحلة الأولى جرى تنفيذ 27 وحدة صحية على مستوى الـ11 مركز، مشيرًا إلى أن المحافظة في أشد الأحتياج للوحدات الصحية، وهناك 4 مستشفيات داخل مبادرة تطوير الريف المصري «مستشفي منفلوط، بيروت، ساحل سليم، ابنوب»، ويجرى العمل بهم لتقديم الخدمات الصحية الكاملة لأهالي المدن والمراكز، بجانب الوحدات الصحية التى سيجرى تشييدها وتطوريها للريف المصري»، لافتًا إلى أن ما يجرى في تطوير الريف المصري وحياة كريمة هو قضاء على المشروعات المتعثرة والمتدهورة.