التعليم العالي: تدريب طلاب جامعة العريش على سفن معهد البحار والمصايد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفعيل برنامج التدريب لطلاب جامعة العريش على سفينة الأبحاث العلمية «اليرموك» الخاصة بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، للتدريب على العلوم البحرية والبيئية ونظم الصيد المختلفة، تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع في أبريل الماضي، بين المعهد والجامعة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ بهدف تلبية متطلبات تدريب الطلاب على السفن البحثية التابعة للمعهد «اليرموك وسلسبيل».

وأكد الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، أن تدريب الطلاب جرى من خلال منظومة متكاملة؛ لخدمة طلاب جامعة العريش، والمساهمة في رفع الكفاءة العلمية لطلاب الجامعة، مشيراً إلى أنه جرى تدريب الطلاب على أنسب طرق الصيد البحري ونظم الصيد المختلفة طبقًا لخصائص القاع، ونظم الملاحة البحرية، بالإضافة إلى التعرف على الأجهزة البحرية على سفينة الأبحاث «اليرموك» التابعة للمعهد.

يذكر أنه جرى تدريب طلاب برنامج تكنولوجيا المصايد البحرية بكلية الاستزراع والمصايد البحرية بجامعة العريش، على ظهر السفينة خلال الرحلة البحرية برئاسة الدكتور وليد الصاوي رئيس الفريق العلمي من قبل المعهد، وذلك تحت إشراف الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، والدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والدكتور أشرف الدكر نائب رئيس جامعة العريش، والدكتور أحمد النمر مدير فرع المعهد بالإسكندرية ورئيس لجنة السفن البحثية، والدكتور محمد أبو طالب رئيس شعبة المصايد بالمعهد.