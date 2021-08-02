جامعة العريش تعلن عن حاجتها لتعيين 135 عضو هيئة تدريس

أعلنت جامعة العريش عن احتياجاتها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لهم وفقاً لأحكام قانون تنظيم الوصف العام لوظائف الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية وتعديلاته والقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته، وتحتاج الجامعة إلى توظيف 135 من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين، عبارة عن عدد 26 في وظيفة أستاذ مساعد، و71 في وظيفة مدرس، و31 في وظيفة مدرس مساعد، و7 في وظيفة معيد.

الشروط العامة فيمن يتقدم لشغل وظيفة أستاذ مساعد

1- أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية، وأن يكون حاصلاً من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به في مصر أو في الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك، وما تقدم جميعه يكون في مادة التخصص المتطلبة لشغل الوظيفة.

2- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

3- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جنائية.

1- ألا يعاني من أي من الأمراض التي تؤثر على اللياقة الصحية لشغل الوظيفة وذلك بموجب تقرير من المجلس الطبي المختص متضمنا اجتياز المتقدم الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

2- أن يكون المتقدم قد قام بتأدية الخدمة العسكرية أو تم الإعفاء منها بالنسبة للذكور أما بالنسبة للإناث ان تكون قد أدت الخدمة العامة أو تم الاعفاء منها.

3- أن يكون قد مضى على حصوله على درجة الدكتوراه مدة خمس سنوات على الأقل بشرط أن يكون قد مضي ثلاث عشر سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.

4- يفضل أن يكون قد تم ترقيته بالفعل من قبل اللجان العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات في وقت التقدم بأوراقه لشغل الوظيفة وتوافر الكفاءة المتطلبة للتدريس خبرة تدريسية بالجامعات المصرية.

الشروط العامة الواجب توافرها فيمن يتقدم للتعيين بوظيفة مدرس

أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية، أو أن يكون حاصلاُ من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به في مصر أو في الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك، وما تقدم جميعه يكون في مادة التخصص المتطلبة لشغل الوظيفة

الشروط العامة الواجب توافرها في من يتقدم للتعيين بوظيفة مدرس مساعد (هيئة معاونة)

أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في تخصص القسم المتقدم له.

الشروط العامة فيمن يتقدم لوظيفة معيد

أن يكون المتقدم مستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته الفنية وتعديلاتها، ويكون المتقدم من خريجي الجامعات المصرية أو من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به في مصر أو في الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك، ومن خريجي دفعتي 2019 و2020 و يشترط أن يكون حاصلاً على تقدير جيد جدا على الأعلى في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، بتقدير جيد علي الأقل في مادة التخصص.

وعلى المتقدم أن يجتاز المقابلة الشخصية في التخصص المكتوب بعد استيفاء الشروط المطوية والمعايير المعتمدة.

ويشترط في المتقدم لشغل إحدى الوظائف المعلن عنها أن يكون مستوفيا للشروط الواردة في القانون 49 لسنة 1972م بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والقوانين المكملة له، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، وكذلك الشروط الواردة بلوحة الإعلانات بالكليات والمعاهد وداخل الجامعة تعتبر شروط مكملة للإعلان على أن تقدم الطلبات مرفقاً بها المستندات المطلوبة إلكترونياً على الموقع المحدد لذلك خلال 15 يوماً ابتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان.