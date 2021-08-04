سياسي: الطبقة السياسية في لبنان سماسمرة لنهب المال العام

قال نزيه الخياط، عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل في لبنان، إن أهل لبنان سأموا من الأوضاع الحادثة في البلاد، مشيرًا إلى أن انفجار مرفأ بيروت أظهر الفساد في لبنان، وما يحدث فيها من بعض النخب السياسية الفاسدة التي لاتتسم بالوطنية وتخلت عن الوطن.

وأضاف «الخياط» خلال مداخلة هاتفية على فضائية «ten» اليوم الأربعاء، أن لبنان اليوم يفتقد رجالات دولة والطبقة السياسية سماسمرة لنهب المال العام، موضحًا أن الأمر في لبنان أخطر مما يجرى طرحه للإخفاء عن المسبب الأساسي والمسئول المباشر عن إيصال هذه القنبلة النووية التي انفجرت في مرفأ لبنان، مشيرًا إلى ضرورة محاسبة المسئولين من سياسيين وإداريين في لبنان الذين سهلوا دخول هذه القنبلة إلى المرفأ وانفجرت في أغسطس 2020.

وأشار عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل في لبنان، إلى أن الطبقة السياسية في لبنان في أغسطس 2020 شعرت بالخوف ولم يتقدم بالاستقالة إلا رئيس الوزراء سعد رفيق الحريري، لأنه يعرف أنه لا يمكن الاستقرار في المناخ السائد في هذا الوقت.

وأكد «الخياط» أن حكومة حسان دياب هي التي وصلت الأمور في لبنان إلى وضع صعب ثم كشف انفجار مرفأ بيروت كل أوضاع الفساد، متابعا: «مصر أول دولية قدمت تبرعات بعد انفجار بيروت ثم جاءت بعدها باقي الدول العربي».