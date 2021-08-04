عاجل.. "السيسي": لبنان يستطيع بعزيمة أبنائه النهوض من الكبوة

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، «عبر الفيديوكونفرانس»، في المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبنانى الشقيق، والذي يُعقد بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ووجّه الرئيس رسالة إلى الشعب اللبناني الشقيق، بأن لبنان الذي كان دائماً منارة للثقافة والفن والفكر، ورافداً مهماً من روافد الإبداع العربي، لا يزال قادراً بعزيمة أبنائه على النهوض من الكبوة الحالية، والعودة مجدداً ليكون مزدهراً وفريداً كما نحب أن نراه، وذلك نقلاً عن صفحة متحدث الرئاسة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».