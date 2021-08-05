سعد لمجرد يرد على هاشتاج «مغتصب»: لو بتحب فنان سيبك من حياته الشخصية

وجه الفنان المغربي سعد لمجرد، رسالة إلى من يهاجمونه بسبب بعض المشاكل الشخصية في حياته، وقال: «لازم الجمهور العام يعرف إن الفنان له حياته الشخصية، وهذا الأمر حاجة وفنه اللي بيبذل فيه مجهود حاجة تاني، وأنت لو بتحب فنان خليك مع فنه وسيبك من حياته الشخصية وأنت متحبش حد يتدخل في حياتك الشخصية».

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، الأربعاء، ردًا على سؤال من مقدم البرنامج، قال فيه: «هناك العديد من الجدل حول حياتك الشخصية، وتم إلغاء حفل لك بسبب أحد «الهاشتاجات» التي خرجت ضدك، فما هو تعليقك؟

وأضاف: «مفيش حاجة من الحاجات دي، دي كانت موجة وحاجة بسيطة، وأنا نسيتها وخلينا نقلب الصفحة وأتمنى نوقف حكي عن هذا الموضوع ونمر عليه».

وفي شهر أكتوبر الماضي، أُلغي حفلًا للفنان سعد لمجرد في القاهرة بعد انتشار «هاشتاج» على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل عنوان «مغتصب» بعد التهم التي وُجهت إلى الفنان.

ورغم أنه كان يجري وضع اللمسات الأخيرة للحفل، إلا أنه تم الإعلان عن إلغائه بعد الضغط الكبير من وسائل التواصل الاجتماعي.

واتهم في قضايا اغتصاب عدة مرات، حيث اُلقي القبض على المجرد أول مرة للاشتباه في ضرب امرأة واغتصابها في نيويورك عام 2010، وبعدها بسنوات اتهم بالاعتداء على شابة فرنسة واغتصابها في فندق في باريس، وأُطلق سراحه بكفالة في إبريل 2017 في انتظار المحاكمة.