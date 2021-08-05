سعد لمجرد: سأقيم حفلات غنائية في مصر قريبا.. وأستعد لطرح أغنية إسباني

أعلن الفنان سعد لمجرد، إقامة حفلات قريبًا في مصر، رغم إلغاء حفلًا غنائيًا في وقت سابق له، بسبب التهم الموجهة له بالاغتصاب، موضحًا: «فيه حفلات قريبا في مصر»، معتبرا أن ما حدث «كانت موجة وحاجة بسيطة، وأنا نسيتها وخلينا نقلب الصفحة وأتمنى نوقف حكي عن هذا الموضوع ونمر عليه، والحفلات المقبلة ستكون في العام الجديد بعد تجهيز الألبوم الجديد؛ لأنه منذ 2012 منزلتش غير ألبوم واحد، والباقي كله أغاني سينجل، ودلوقتي بعمل ألبوم تاني، وعندي أغنية بالأسباني هقدمها قريبا».

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أمس الأربعاء، ردًا على سؤال من مقدم البرنامج، قال فيه: «هل هناك حفلات لك قريبًا في مصر؟».

ووجه الفنان المغربي سعد لمجرد، رسالة إلى من يهاجمونه، بسبب بعض المشكلات الشخصية في حياته، قائلا: «لازم الجمهور العام يعرف إن الفنان له حياته الشخصية، وهذا الأمر حاجة، وفنه اللي بيبذل فيه مجهود حاجة تاني، وأنت لو بتحب فنان خليك مع فنه وسيبك من حياته الشخصية، وأنت متحبش حد يتدخل في حياتك الشخصية».

وأضاف «لمجرد»: «المشروع المقبل 3 أو 4 أغاني بلهجات ولغات مختلفة مثل الإسباني والإنجليزي، وأنا عايز أغني أغنية إسباني كلها من الأول إلى الآخر، وأنا بحب المغامرات، وإن شاء الله فيه كذا حاجة»، موضحًا أنه عندما طرح الألبوم الأول اكتشف أنه متعب كثيرًا، وبعض الأغاني تضيع ولا تأخذ حقها في الترويج، و«أنا اللي اكتشفت الأغاني السينجل زمان، وكانت بالنسبة ليا أفضل وأحسن، ولكن حاليًا أتعاقد مع إحدى الشركات لطرح ألبوم».

وأشار الفنان المغربي، إلى أن أغنية «السهرة صباحي مع صابر الرباعي، والفنان ريدوان لم تحصل على حقها كثيرًا، لكنه فخور بهذا العمل، وصابر الرباعي من أساتذته الذين استفاد منهم كثيرًا».

ولفت إلى أنه يحب الشاب خالد، والهضبة عمرو دياب، مؤكدا أن النجم الذي يصل إلى العالمية لابد أن يكون ذكيًا، ويعرف كيف يختار أغانيه، ولا يتخلى عن فريق عمله الذي نجح معه في وقت سابق، مضيفا: «هناك من لديهم أصوات أفضل مني كثيرًا ولكن ليس لديهم حسن الاختيار، ولا يوجد معهم فريق حلو».

وفي شهر أكتوبر الماضي، أُلغي حفلًا للفنان سعد لمجرد في القاهرة بعد انتشار «هاشتاج» على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل عنوان «مغتصب» بعد التهم التي وُجهت إليه.

ورغم أنه كان يجري وضع اللمسات الأخيرة للحفل، إلا أنه ألغي بعد الضغط الكبير من وسائل التواصل الاجتماعي.