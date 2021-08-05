عاجل.. جامعة طنطا: فتاة الفستان راسبة من الترم الأول في 3 مواد

كشفت مصادر داخل جامعة طنطا، أن فتاة الفستان حبيبة طارق، الطالبة بالفرقة الثانية كليه الآداب، راسبة في امتحانات الفرقة الثانية بـ6 مواد دراسية.

وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن اسمها، أن الطالبة حبيبة والمعروفة إعلاميا بـ« فتاة الفستان» انتقلت إلى الفرقة الثانية في كلية الآداب، وهي راسبة في مادة اللغة العربية من الفرقه الأولى، وفي الترم الأول من الفرقة الثانية رسبت في 3 مواد، وفي الفصل الدراسي الثاني من العام نفسه رسبت في مادتين ليكون الإجمالي 6 مواد دراسية بينهم مادة من الفرقة الأولى.

وأشارت المصادر إلى أن الطالبة في غالبية المواد لم تحضر الامتحان من الأساس وليس للجامعة مصلحة في التعنت خاصة أن أعضاء هيئة التدريس هم من يقومون بوضع الأسئلة وتصحيح المواد، وأن الطالبة جاءت إلى كلية الآداب بجامعة طنطا، من كليه الحقوق جامعة الإسكندرية بعد رسوبها في الفرقة الأولى.

وأكدت مصادر داخل جامعة طنطا، أن الطالبة تعتبر راسبة في الفرقة الثانية من كلية الآداب بعد رسوب في 3 مواد في الترم الأول إلى جانب مادة اللغة العربية التي رسبت فيها في الفرقة الأولى، وهو ما يعني أن رسوبها ليس له علاقه بواقعة الفستان والتي حدثت في الفصل الدراسي الثاني.