عاجل.. طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف جنوبي لبنان

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الخميس، عددا من المواقع في جنوبي لبنان، في وقت شهدت الحدود اللبنانية مع إسرائيل توترًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي، أنه لأول مرة منذ سنوات تقصف طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي مواقع لحزب، الله قرب السياج الحدودي جنوب لبنان، في منطقة مرجعيون، ردًا على إطلاق صواريخ أطلقت الأربعاء على مستوطنة كريات شمونة، بحسب «سكاي نيوز».

وقال جيش الإحتلال الإسرائيلي، خلال بيان: «شنت طائرات حربية الليلة غارات على المناطق التي أطلقت منها اليوم القذائف الصاروخية من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى بنية تحتية تستخدم لأهداف إرهابية».

فيما ذكر البيان أن الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي أغارت على هدف آخر في المنطقة التي أطلقت منها سابقًا قذائف صاروخية نحو إسرائيل.

وحذر جيش الإحتلال من أن غاراته ستتواصل وقد تتصاعد في مواجهة محاولات إرهابية ضد إسرائيل ومواطنيها، بحسب البيان.

وحمل جيش الاحتلال الإسرائيلي «دولة لبنان مسؤولية ما يجري داخل أراضيها»، محذرًا في الوقت ذاته من «مواصلة محاولات الاعتداء على مواطني إسرائيل وسيادتها» وفقًا لما جاء في البيان.

كما أعلن الاحتلال الإسرائيلي أن 3 صواريخ أطلقت من لبنان على الأراضي الإسرائيلية، أمس الأربعاء، ورد الجيش بنيران المدفعية المتواصلة.

جاء ذلك بعد ساعات من إحياء الشعب اللبناني، لذكرى انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في 4 أغسطس عام 2020.