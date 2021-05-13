«يونيفيل» تدعو لضبط النفس بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه إسرائيل

دعا الجنرال ستيفانو دل كول، القائد العام لقوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة، العاملة في منطقة الجنوب اللبناني (يونيفيل)، جميع الأطراف داخل لبنان وإسرائيل، إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس والتعاون مع اليونيفيل من أجل تجنب وقوع المزيد من التصعيد.

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم (يونيفيل) أندريا تينيتي، مساء اليوم، تعقيبا على إطلاق 3 صواريخ على الأقل من منطقة الجنوب اللبناني تجاه إسرائيل.

وقال المتحدث باسم (يونيفيل) إن الجنرال دل كول على اتصال بالطرفين (اللبناني والإسرائيلي) لحثهما على التزام ضبط النفس والتعاون مع القوات الدولية منعا لحدوث المزيد من أوجه التصعيد، مشيرا إلى أن قوات اليونيفيل توجد على الأرض حاليا، حيث تباشر مهامها بالتعاون مع القوات المسلحة اللبنانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأُطلقت، مساء اليوم، 3 صواريخ على الأقل من جنوبي مدينة صور، التي تقع داخل منطقة الجنوب اللبناني.

وأفادت المعلومات بأن منفذي هذه العملية هم من الفصائل الفلسطينية التي توجد داخل لبنان.