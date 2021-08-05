بـ«بيت رعب مصغر».. محمد هنيدي يحتفل بعرض فيلم النمس والإنس «صور»

احتفل النجم محمد هنيدي، أمس الأربعاء، بالعرض الخاص لفيلمه الجديد «النمس والإنس» في إحدى سينمات التجمع الخامس، وسط حضور أبطال الفيلم، وعدد من الضيوف.

العرض الخاص لفيلم النمس والإنس

وكان العرض الخاص لفيلم النمس والإنس مختلفا بشكل كبير؛ إذ أن دعاياه اعتمدت على طريقة مبتكرة؛ إذ حولت السينما التى أقيم فيها إلى بيت رعب.

وكان هناك عدد من الأشخاص الذين ظهروا بشكل «زومبي»، بالإضافة إلى عدد من المجسمات المخيفة المستمدة من بيوت الرعب، بجانب عدد من الراقصات الاستعراضيات التي قدمت «شو» خاص بالفيلم.

وحضر العرض الخاص لفيلم النمس والإنس جميع أبطال العمل، منهم محمد هنيدي ومنة شلبي وصابرين وشريف دسوقي، والمخرج شريف عرفة، والمنتج هشام عبدالخالق.

كما حضر عدد من الضيوف، منهم نضال الشافعى، والثنائي أحمد داوود وعلا رشدي، وأمير صلاح الدين وشادى ألفونس.

وكانت من أبرز اللقطات في العرض الخاص لفيلم النمس والإنس، الظهور العام الأول للفنان شريف دسوقي على كرسي متحرك، بعد عملية بتر قدمه، ورحب به الجمهور بشكل مبهر، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.

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فيلم النمس والانس

يذكر أن فيلم النمس والإنس بطولة محمد هنيدى ومنة شلبي وبيومي فؤاد وصابرين وعمرو عبدالجليل وعارفة عبدالرسول وسليمان عيد ومحمود حافظ وشريف دسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف واخراج شريف عرفه .

ويعود الفنان محمد هنيدي بفيلم النمس والإنس إلى السينما بعد غياب دام لعدة سنوات؛ إذ أن آخر أعماله كان فيلم عنترة ابن ابن ابن ابن شداد، الذي شارك في بطولتة بجانب درة وخالد سرحان.