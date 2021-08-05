استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس بالأسواق

واصل سعر حديد التسليح استقراره «بدون تغير»، للشهر الثالث على التوالى، مدعومًا بتراجع الخامات العالمية، فيما استقر سعر الأسمنت اليوم الخميس 5 أغسطس 2021 بالأسواق، عقب 4 ارتفاعات خلال أقل من شهر.

وفى سطور ترصد «الوطن»، سعر طن حديد التسليح، اليوم الخميس 5 أغسطس 2021، بنحو:

- سجل حديد «عز» للتسليح سعر 14600 جنيه، ويعد الأعلى سعرًا بالمقارنة بباقي الشركات.

- شركة بشاي بـ14500 جنيه.

- شركة العتال بـ14450 جنيهًا.

- شركة عطية بسعر 14300 جنيه.

- شركة سرحان بسعر 14300 جنيه.

- شركة المصريين بسعر 14500 جنيه.

- شركة العشري بسعر 14300 جنيه.

- شركة المراكبي بـ14300 جنيه.

- شركة مصر استيل بسعر 14350 جنيهًا.

أسعار الخامات عالميا

وسجلت أسعار الخامات عالميا، اليوم الخميس، تذبذبا سعريا ليباع خام الحديد بـ.182.5 بدلامن182 دولارا، وفحم الكوك يباع بـ215.5 دولار، وخردة الصاج بسعر 463.5 دولارا، والبليت بـ660 دولارًا، وحديد التسليح بسعر 725 دولارًا، ولفائف أسلاك تباع بـ830 دولارًا، والمسطحات بـ940 دولارًا.

بينما سجل سعر الأسمنت، اليوم، استقرارا عقب 4 ارتفاعات في الأسواق ليباع للمستهلك 1450 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم:

أسعار الأسمنت المسلح

- يباع الطن بـ910 جنيهات بالشركة القومية للأسمنت.

ـ أسمنت سيناء يباع بسعر 910 جنيهات.

أسمنت سيناء 425 يباع بسعر 890 جنيهًا للطن.

- المعلم يباع الطن بسعر 900 جنيه.

- أسمنت الصخرة يباع الطن بسعر900 جنيه.

- أسمنت المصري يباع الطن بسعر 900 جنيه.

- أسمنت السويس يباع الطن بسعر 950 جنيهًا.

- أسمنت حلوان يباع الطن بسعر 980 جنيهًا.

- أسمنت السويدى يباع الطن بسعر 910 جنيهات.