تفاصيل شروط السفر الجديدة إلى الولايات المتحدة

قال مسؤول في البيت الأبيض، إن إدارة الرئيس جو بايدن سوف تتخذ الخطوات الأولى نحو مطالبة جميع الزوار الأجانب تقريبًا بتلقيح فيروس كورونا، قبل دخول الولايات المتحدة.

ويأتي هذا المطلب كجزء من نهج الإدارة التدريجي؛ لتخفيف قيود السفر للمواطنين الأجانب إلى البلاد، وفقا لوكالة أسوشيتدبرس الأمريكية.

وأضاف المسؤول أنه لم يتم تحديد أي جدول زمني حتى الآن لتطبيق هذا الشرط، حيث تدرس مجموعات العمل المشتركة بين الوكالات كيف ومتى تتحرك بأمان نحو استئناف السفر العادي، متابعًا «من المتوقع أن يحتاج جميع المواطنين الأجانب الذين يدخلون البلاد، مع بعض الاستثناءات المحدودة، إلى التطعيم ضد كورونا لدخول الولايات المتحدة».

وحافظت إدارة «بايدن» على قيود السفر التي قلصت بشدة الرحلات الدولية إلى الولايات المتحدة، مستشهدة بانتشار متحور دلتا كورونا.

بموجب القواعد، يُمنع غير المقيمين في الولايات المتحدة الذين زاروا الصين ومنطقة شنغن الأوروبية والمملكة المتحدة وأيرلندا والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند، في الأيام الـ 14 السابقة، من دخول الولايات المتحدة.

ويُطلب من جميع المسافرين إلى الولايات المتحدة، بغض النظر عن حالة التطعيم، إظهار دليل على اختبار سلبي لكورونا، الذي تم إجراؤه في غضون ثلاثة أيام قبل السفر.

وواجهت إدارة بايدن ضغوطًا لرفع بعض القيود عن الحلفاء المتضررين، وصناعة السفر الجوي والعائلات التي تم فصلها عن أحبائها بموجب القواعد الجديدة. واشتكى الكثيرون من أن قيود السفر لا تعكس الوضع الحالي للفيروس، خاصة وأن عدد الحالات في الولايات المتحدة أسوأ مما هو عليه في العديد من الدول المحظورة.

وقالت شركة الخطوط الجوية الأمريكية، وهي مجموعة تجارية لشركات الطيران الأمريكية الكبرى ، إنها مسرورة بالتقارير التي تفيد بأن الإدارة تخطط لتسهيل دخول المزيد من المسافرين الأجانب إلى البلاد إذا تم تطعيمهم.