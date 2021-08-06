أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة 6-8-2021 مقابل الجنيه

يهتم المواطنون بمتابعة أسعار العملات المختلفة في مصر بشكل مستمر، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة والمستمرة التي تقدمها لقرائها أسعار العملات في مصر، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة مقابل الجنيه، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 18.51 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع، و18.49 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وفي البنك التجاري الدولي، نحو 18.53 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر نحو 18.49 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وسجّل سعر صرف الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية نحو 21.71 جنيه للشراء، و21.95 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، سجّل نحو 21.75 جنيه للشراء، و21.98 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، نحو 21.69 للشراء، و21.86 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

كما سجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

كما سجل سعر الريال السعودي نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وبلغ في بنك قناة السويس، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.