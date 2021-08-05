ربيع لـ«الوطن»: قناة السويس بدأت المرحلة الثانية من تصنيع أسطول الصيد

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة بدأت في تصنيع المرحلة الثانية من مشروع «أسطول الصيد»، المصري والذي تم تسليم أول دفعة منه خلال شهر مايو الماضي.

وأضاف «ربيع»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تم تسليم 34 مركب صيد مجهز بأحدث التجهيزات إلى جهاز الثروة السمكية وتم البدء في تصنيع 24 آخرين تمهيداً لتسليمها.

100 مركب صيد ضمن مشروع قومي

وأوضح «ربيع»، أن الهيئة بصدد تصنيع 34 مركبا لضمها إلى أسطول الصيد المصري الذي دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن الهيئة تتبنى من خلال استراتيجية 2023 تأكيد الريادة المطلقة لقناة السويس إقليميا ودوليا حيث يمر بها نحو 10 %من إجمالي حركة التجارة العالمية فضلا عن كونها أحد أهم مصادر الدخل القومي المصري الداعم للاقتصاد الوطني وجهود التنمية.

أسطول الصيد.. مراكب مصرية لزيادة نسبة الاكتفاء الغذائي

من جانبه قال المهندس عماد اسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية إن تكلفة المركب الواحد في أسطول الصيد الجديد تبلغ 18 مليون جنيه، وتابع: «تم تشييدها بسواعد عاملة مصرية مهرة بأعلى كفاءة من عمال والمهندسين. بنسبة بناء 80 % بمعدات مصرية إلا بعض المهمات يتم إستيرادها من الخارج بنسبة 20%».

وأشار محمد حاتم، ضابط بحري بهيئة قناة السويس، إلى أن مراكب الصيد في أسطول الصيد الجديد مجهزة بأجهزة أحدث من كافة مراكب الصيد الأخرى، خاصة الأجهزة الحديثة التي تقيس الأعماق أسفل المركب إضافة إلي أجهزة الخرائط وأجهزة الرادار.

ولفت إلى أن السفينة بطول 24 مترًا وعرض 7 أمتار وتسع 50 طنا من الأسماك ومجهزة بوسائل الاتصال والإنقاذ وأحدث معدات الصيد الحديثة.