اليوم.. السيسي يسلم أول 34 مركبا للشباب ضمن مشروع أسطول الصيد

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيسلم عدداً من الشباب، مجموعة من مراكب الصيد، اليوم، ضمن استراتيجية تطوير أسطول الصيد المصري، ومشروعات الشباب.

الانتهاء من تصنيع 34 مركبا

وقال الفريق رئيس هيئة قناة السويس، إن المشروع يضم 100 مركبا تم الإنتهاء من 34 منها مستعدة للإبحار بعد دخول مرحلة التجارب.

وأضاف انه تم تركيب كافة الأجهزة والمعدات علي المراكب التي تم الإنتهاء منها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى العمل علي تجهيز 34 مركبا سيتم الانتهاء منها مع نهاية عام 2021 إضافة إلي 32 مركبا آخر سيتم الانتهاء منها في عام 2022.

ولفت «ربيع»، إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة وجود كافة معدات الصيد علي متن المركب وأيضا معدات السلامة والأمان.

نواة لأسطول مصري وتكلفته مليار و800 مليون جنيه

وأوضح أن المراكب نواة لأسطول صيد مصري سيتم استكماله خلال الفترة المقبلة مشيراً إلى أن تصنيع النراكب بأيدي وخامات مصرية بنسبة حوالي 70% وباستثمارات قاربت حوالي مليار و800 مليون جنيه.

18 مليون جنيه سعر المركب الواحد

وأكد محمد سعيد رئيس مجلس إدارة شركة التمساح لبناء السفن، أن الشركة نفذت 8 مراكب في المرحلة الأولي تم الانتهاء منهم بالكامل وتعتبر نقلة كبيرة في الأسطول المصري للصيد.

وتابع: «تم تكليف شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية بتصنيع 10 مراكب والإنشاءات البحرية 12 مركبا إضافة إلي بناء 4 مراكب في ترسانة السويس».

ولفت إلى أن الأسطول يعد نقلة كبيرة في سفن الصيد مشيراً إلى أن تقسيم العمل بين 4 مراكب كان لتبادل الخبرات ووجود منافسة قوية بين الشركات لانتاج أفضل مركب.

ونوه إلى أن الشركات وفرت في التكلفة بشكل كبير: «نفذنا المراكب خلال سنة تقريباً رغم تأخر بعض التوريدات بسبب كورونا خاصة المعدات التي يتم استيرادها من خارج مصر».