عمرو سعد: دلال عبد العزيز طلبت من حسن الرداد تكلمني وتسمع صوتي

تحدث الفنان عمرو سعد، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، حيث أنها لازالت في العناية المركزة تعاني من تداعيات فيروس كورونا.

وقال عمرو خلال لقائه مع برنامج «ET بالعربى»، إن دلال عبد العزيز طلبت من الفنان حسن الرداد التحدث معه قائلا، «طلبت من حسن تكلمني وتسمع صوتي»، مضيفا «حسن قال لي هنحط السماعة جمبها، وأنا بكلمها شالت الأكسجين، وكانت بتنهج وبتتكلم بصعوبة، وكنت متأثر جدا، لكني شعرت أنها بدأت تتكلم».

وعن حالتها الصحية قال: «تعاني من تلف في الرئة وهتاخد وقت عقبال ما ترجع وتبقى نوعا ما طبيعية»، وطالب الجمهور بالدعاء لها حتى تتعافى وتعود لحالتها الطبيعية.

انتشار شائعة وفاة دلال عبد العزيز

وقد انتشرت خلال الأيام الماضية شائعة وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، وهو ما نفاه الإعلامي رامي رضوان، قائلا في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الأمر مجرد شائعة.

ونشر الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منشور يكذب فيه شائعة وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، قائلا «الواحد مابيتمناش غير كل الخير للناس، بس فاض الكيل، يا رب كل واحد نشر الخبر الزبالة ده يشوفه في حبايبه ، وللسادة رؤساء التحرير..نقوا صحفيينكوا، ايه القرف ده».

تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

وترقد الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز في المستشفى للعلاج من تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» الذي أصيبت به في رمضان الماضي، وزوجها الفنان سمير غانم الذي فارق الحياة منذ أشهر قليلة.

وتطالب أسرة الفنانة المكونة من ابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم، بالدعاء لوالدتهما التي لم يخبروها حتى الآن بوفاة زوجها سمير غانم، خوفا من حدوث أي تداعيات سلبية لها.