تصل لـ16 مليون.. تفاصيل عملية زراعة الرئة التي أشيع عن حاجة دلال عبد العزيز لها

لا تزال الفنانة دلال عبد العزيز تخضع للعلاج في أحد المستشفيات الحكومية إثر إصابتها بفيروس كورونا في نهاية إبريل الماضي، إذ تعاني من تليف فى الرئة وهو أحد المضاعفات الناتجة من «كوفيد 19»، وفقًا لما أكدته مصادر طبية مطلعة على حالتها الصحية.

وبخصوص حالة الفنانة دلال عبد العزيز، انتشرت العديد من الأخبار حول الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، من أهمها أن «دلال تحتاج لزراعة رئة، ولكن عائلتها تتردد وذلك لصعوبة العملية وأن نسب نجاحها ليس كبيرًا»، وتعليقًا على ذلك، قال الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هذه المعلومات غير دقيقة ولا صحة لها، وعلى الرغم من تلك التصريحات يبحث عدد كبير من رواد السوشيال ميديا عن تفاصيل العملية، الأمر الذي نستعرضه خلال السطور التالية:

عميد معهد القلب يكشف عن سعر عملية زراعة الرئة

قال الدكتور محمد أسامة، عميد معهد القلب، إن عملية زراعة الرئة لم تضاف إلى تاريخ العلوم الطبية إلى الآن، موضحًا أنها مازالت عمليات تجريبية، ولا أحد من العلماء يستطيع ضمان نسب نجاح العملية من فشلها حتى الآن.

وعن نجاح بعض عمليات زراعة الرئة في أمريكا، أضاف عميد القلب خلال حديثه لـ«الوطن»:« دي كلها تجارب، بنسبة كبيرة ممكن العملية تفشل»،منوهًا بأن هذه العملية لا تجرى في مصر في الوقت الحالي، و لم تُضف إلى دستور العمليات الطبية في مصر، ولم يجرى الموافقة عليها ولم تناقش من الأساس.

وتابع: «مفيش طبيب في مصر يقدر يعمل عملية زرع رئة لحد الآن، والأمريكان بيجربوا عملية زراعة الرئة إلى الآن»، ورغم النسبة الضيلئة للغاية لنجاح العملية في أمريكا إلا أن سعرها يتخطى مليون دولار مثل عمليات نقل القلب، أي ما يعادل 16 مليون جنيه.