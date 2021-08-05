مدارس وبريد وعمارات.. 11 قرارا وزاريا بتخصيص أراضٍ لـ«مشروعات خدمية»

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 11 قرارا وزاريا بتخصيص أراضٍ من أملاك الدولة لإقامة مشروعات قومية وخدمية بعد محافظات، وجاءت القرارات كالتالي:

1 - قرار رقم 1605 لسنة 2012 بمد مدة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 105 لسنة 2019 لمدة عام لتصبح ثلاثة أعوام من تاريخ استلام الأرض.

2 - قرار رقم 1606 لسنة 2012 بتخصص قطعة أرض أملاك دولة بقرية الجزازرة، بمركز المراغة، محافظة سوهاج ، بالمجان، لإقامة معهد دیني ابتدائي أزهري عليها.

3 - قرار رقم 1607 لسنة 2012 بتعديل جهة وغرض التخصيص الواردان بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 170 لسنة 2019 ليكون لصالح وزارة الشباب والرياضة، لتوسعة الملعب الخماسي وإنشاء ملعب سباعي لمركز شباب قرية محلة زياد.

4 - قرار رقم 1608 لسنة 2012 بتخصص قطعة أرض من أملاك الدولة، ناحية بلمشط - مرکز منوف بمحافظة المنوفية، بالمجان، لإقامة مدرسة عليها.

5 - قرار رقم 1609 لسنة 2012 بتخصص قطعة أرض من أملاك الدولة، الكائنة بحي الغزلان - مدينة بئر العبد - محافظة شمال سيناء، بالمجان، لإقامة إدارة تعليمية أزهرية عليها.

6 - قرار رقم 1610 لسنة 2012 بتخصص قطعة أرض من أملاك دولة، ناحية عزبة جلال - قرية الأمراء - مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة، لإنشاء معسكر لقوات أمن كفر الدوار ووحدة مرور كفر الدوار ووحدة إنتاج خبز.

7 - قرار رقم 1611 لسنة 2012 بتخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمدينة بئر العبد - شمال سيناء، بالمجان، لإقامة عمارات إسكان اجتماعي عليها.

8 - قرار رقم 1612 لسنة 2012 بتخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بقرية بنا أبو صير - مركز سمنود - محافظة الغربية ، بالمجان لإقامة مكتب بريد عليها.

9 - قرار رقم 1613 لسنة 2012 بتخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بقرية الشيخة سالمة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر، محافظة القليوبية، بالإيجار الاسمي، لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها.

10 - قرار رقم 1614 لسنة 2012 باستبدال عبارة «بحوض غيط الزملوطي» بعبارة «بحوض الزملوطي» الواردة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2215 لسنة 2018.

11 - قرار رقم 1615 لسنة 2012 بتخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بقرية سبك الضحاك، مركز الباجور - محافظة المنوفية، بالمجان، لإقامة مجمع خدمات شرطية عليها.

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