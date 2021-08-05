«5 جثث».. حصاد بلاغات القاهرة في 24 ساعة

شهدت القاهرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، العثور على 5 جثث في مناطق مختلفة ما بين قتل ووفاة طبيعية ونتيجة تعاطي المخدرات.

البداية من البساتين، عندما تلقت مباحث البساتين، بلاغا من مفتش الصحة بوجود شبهة جنائية في وفاة دنيا أسامة، 17 سنة ومقيمة دائرة القسم، وبالانتقال والفحص توصلت المباحث إلى أن المجني عليها كانت بصحبة والدتها وخالها في وقت وقوع الجريمة، وكشفت المباحث وجود خلافات بسبب رفض المجني عليها الارتباط بشاب يعاني من إعاقة ذهنية ولكنه ثري، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط والدة المجني عليها وخالها وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما؛ لحين ورود تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب وفاة المجني علها.

جثة شاب عربي في فندق شهير بالزمالك

تلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة الزمالك بالعثور على شاب عربي متوفي داخل غرفته بالفندق، وبالانتقال تبين العثور على شاب 27 سنة سعودي الجنسية، وبالفحص تبين العثور على مواد مخدرة مختلفة الأنواع ما بين هيروين وأقراص مخدرة وحشيش.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم بناء علي قرار النيابة العامة للتشريح لبيان سبب الوفاه وكلفت المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة وتفريغها؛ لفحص الأشخاص المترددين علي الغرفة في وقت معاصر للوفاة، وكشفت التحريات أن الوفاة نتيجة جرعة زائدة من المخدرات.

جثة مجهولة في حديقة عامة

عثرت الأجهزة بالقاهرة على جثة مجهولة لمسن في العقد السادس من العمر داخل حديقة عامة في دائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وتوصلت التحريات إلى أن المسن اتخذ من الحديقة مكانا للإقامة منذ فترة، وعثرت الأجهزة الأمنية على ملابس خاصة بالمتوفي، وتم إخطار النيابة العامة التي قررت عرضه على مفتش الصحة؛ للكشف الظاهري والذي أثبت أن الوفاة طبيعية بسبب أمراض الشيخوخة.

بلاغ يقود المباحث لجثة ربة منزل

تلقت شرطة النجدة بلاغا من أهالي عقار بمنطقة الدرب الأحمر، بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية، وبانتقال رجال مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر وعقب استئذان النيابة العامة تم كسر باب الشقة، وتبين العثور على صاحبة الشقة وتدعى ندي إبراهيم في العقد الرابع من العمر.

وبالفحص تبين أن الجثة في حالة تعفن رمي، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة ولا توجد بعثرة تدل على تعرض الشقة للسرقة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث باستدعاء أسره المتوفية، وسرعة تحرياتها حول الواقعة

رائحة كريهة تقود إلى جثة

تلقى مأمور قسم شرطة عابدين بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية، وبالانتقال وكسر باب الشقة بعد استئذان النيابة العامة، تبين العثور على جثة منتفخة وفي حالة تعفن رمي لربة منزل في العقد السادس من العمر، وتبين سلامة منافذ الشقة وعدم تعرضها للسرقة.

وتوصلت التحريات إلى أن ربة المنزل تقيم بمفردها وتعاني من أمراض مزمنة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح؛ لبيان سبب الوفاة وكلفت المباحث باستدعاء أسرة المتوفية لسماع أقوالهم.