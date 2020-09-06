القبض على عامل بتهمة قتل شقيقه في القاهرة

ألقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بأشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، القبض على عامل لاتهامه بقتل شقيقه، وتبين من التحريات أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات عائلية، وانتهت بمقتل الضحية، وتحرر محضر وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وقررت النيابة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

وتلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من المستشفى العام باستقباله جثة طالب 14 سنة مصابا بنزيف داخلي وجروح وكدمات متفرقة بجسده، وتوفي فور وصوله على الفور، وانتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وتبين من التحريات أن شقيق الضحية وراء الجريمة.

وضبط المتهم، وبمناقشته أمام رجال المباحث اعترف بارتكابه الجريمة، وقرر أنه لم يقصد قتله وأن مشاجرة نشبت بينهما وشقيقه أصيب دون قصد، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.