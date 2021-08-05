جامعة القاهرة تستعد لاستقبال طلاب الثانوية لأداء اختبارات القدرات 2021

تستعد جامعة القاهرة لاستقبال طلاب الثانوية العامة المتقدمين لاختبارات القدرات للقبول بكليات «الإعلام والتربية النوعية والتمريض»، وذلك وفقًا للجداول الزمنية المقررة، والتي تبدأ من السبت المقبل وحتى 19 أغسطس الجاري، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، حرصًا على سلامة جميع المشاركين.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن اختبارات القدرات التي تجريها كليات الجامعة تستهدف قياس المهارات المعرفية والسلوكية والمهنية التي تؤهل الطالب الملتحق بالكليات لدراستها وتطبيقها، موضحًا أن امتحانات القدرات ضرورة لاختيار أفضل العناصر، إضافة إلى مجموع الدرجات التي يحددها مكتب التنسيق طبقًا لرغبات الطلاب والأعداد المحددة للقبول بكل كلية.

لجنة بإشراف مباشر من الخشت لمتابعة أعمال الاختبارات وفق الضوابط المقررة

وكان الخشت، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تحت إشرافه المباشر، لمتابعة أعمال اللجان الداخلية لاختبارات القدرات بالجامعة للعام الجامعي 2021/ 2022، على أن تتولى اللجنة متابعة تنفيذ اختبارات القدرات طبقًا لبرامجها المقررة، والتعامل مع المشكلات الطارئة التي قد تؤثر في عملية انتظام الاختبارات، واقتراح المعالجات المناسبة لها، وتلقي التقارير من لجان اختبارات القدرات واتخاذ اللازم بشأنها، وإجراء التنسيق اللازم مع اللجان المشكلة من وزارة التعليم العالي بشأن اختبارات القدرات، ورفع التقارير إلى رئيس الجامعة في كل ما يتعلق بالاختبارات.

وتواصل الجامعات الحكومية والخاصة الاستعدادات لاختبارات القدرات 2021، المقرر أن تنطلق بعد غد السبت، وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وشددت الجامعات على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19"، أبرزها التشديد على ارتداء الكمامة لجميع الطلاب داخل الكليات، وكذلك تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء التواجد داخل الكليات لأداء الاختبارات والتشديد على عدم دخول أولياء الأمور للكليات.