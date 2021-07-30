جامعة القاهرة بعد تقدمها في «ويبومتركس»: جودة الموقع الإلكتروني السبب

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، تعليقًا على تقدم الجامعة 57 مركزًا في تصنيف «ويبومتركس» الإسباني، من أصل 31 ألف جامعة، إن هذا التصنيف هو تصنيف إسباني دولي للجامعات، ويصنفها وفقًا لأكثر من معيار، المعيار الأساسي هو قدرتها على وجود روابط على الإنترنت، وزوار على هذه الروابط.

وأضاف «علم الدين» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الجمعة، أن التصنيف يعتمد على جودة المواقع الإلكترونية من حيث الشكل، والتقبل، ومدى الاستعانة بمراجع الجامعة.

وتابع المتحدث باسم جامعة القاهرة، أن هناك محرك بحث اسمه «جوجل سكولار»، وهو إحدى أدوات قياس محرك ويبومتركس.

وتلقى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول ترتيب الجامعة في التصنيف الإسباني «ويبومتركس» يوليو 2021، والذي يشير إلى تصدر جامعة القاهرة للجامعات المصرية، واحتلالها المرتبة 599 بنسبة تقدم 10% عن العام الماضي متقدمة بذلك 57 مركزا دفعة واحدة عن ترتيبها في يوليو 2020 والذي كانت تحتل خلاله المرتبة 656.

وقال رئيس جامعة القاهرة: إن التصنيف الإسباني «ويبومتركس» يعتمد على المواقع الإلكترونية للجامعات ومعدل الاستشهادات بالأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، كما يعتمد المصنف الإسباني على جوجل اسكولر للاستشهادات بالبحوث العالمية على مستوى 31 ألف جامعة من 200 دولة عالمية.

وأشار الخشت، إلى التقدم الملحوظ الذي حققته جامعة القاهرة لدى كل المصنفين ذوي السمعة الأكاديمية مع عدم الالتفات إلى التصنيفات الضعيفة والتي تحمل دوافع سياسية، مؤكدا أن إدارة الجامعة تضع على قائمة أولوياتها البحث العلمي، وزيادة عدد البحوث المنشورة في مجلات عالمية مبوبة من حيث الكم والكيف، الذي يجعلها مرجعا لبحوث عالمية كثيفة ويزيد من التعاون الدولي، لافتا إلى أن التطوير المستمر من قبل إدارة الجامعة يهدف إلى تحقيق خدمة المجتمع ويساهم في جهود التعمير والبناء التي تقودها الدولة في كل المجالات من خلال علماء وخريجين متميزين.