«عريس الجنة» وفني كهرباء المنصورة.. 6 حوادث في 24 ساعة

شهدت مصر حوادث مؤسفة في آخر 24 ساعة، تنوعت ما بين العثور على الجثث والصعق بالكهرباء، كما توفى شاب بعد 4 أيام من عقد قرانه، وسط حالة من الحزن سيطرت على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي هذا التقرير ترصد «الوطن» 6 حوادث وفيات مؤسفة شهدتها البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية. العثور على جثة لسيدة ثلاثينية في شقتها بالدرب الأحمر

كان آخر الحوادث، العثور على جثة لسيدة ثلاثينية في شقتها بمنطقة الدرب الأحمر في محافظة القاهرة، حيث تكثف إدارة مباحث القاهرة، من جهودها لكشف غموض الواقعة.

وتم جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت أن تنتدب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

وصرحت النيابة بدفن الجثة وكلفت المباحث بسرعة التحريات، واستدعت أسرة المتوفاة لسماع أقوالهم عن الواقعة.العثور على جثة متعفنة لربة منزل داخل شقتها في عابدين

وشهدت منطقة عابدين واقعة مماثلة، حيث تكثف إدارة مباحث القاهرة من جهودها لكشف غموض الواقعة، بعدما جرى العثور على جثة متعفنة لربة منزل في ظروف غامضة بشقتها. وفاة فني كهرباء في المنصورة

توفى مصطفى سعد شليوة، مسؤول صيانة الكهرباء، إثر تعرضه للصعق الكهربي، حيث سبق وتعرض للصعق في عام 2018، ونجا من الموت، بعدما أنقذه أطباء مستشفى المنصورة الدولي، لكنه عاد إلى عمله بكل همة واجتهاد.

لكن هذه المرة، لم يحل شيء دون موته، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، لتسود حالة من الحزن الشديد بين زملائه، حيث نعته رئاسة مركز ومدينة المنصورة.وفاة شاب بعد 4 أيام من عقد قرانه

توفى الشاب محمد البربري، بعدما مرت 4 أيام على عقد قرانه، وهو ما أبكى قلوب أهالي محافظة الغربية، إذ كان يستعد لدخول عش الزوجية بعد أيام.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في المحافظة، صورة «محمد»، الذين لقبوه بـ«عريس الجنة» مطالبين بالدعاء له بالرحمة والمغفرة. مصرع سيدة وإصابة 14 شخصًا في حادثين مروريين

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 14 مواطنًا في حادثين مروريين بمحافظة مطروح، أمس الأربعاء، وكان الحادث الأول في طريق محور «الضبعة - القاهرة»، الإقليمي.

أما الحادث الثانى على طريق قاعدة محمد نجيب بمركز ومدينة الحمام، حيث انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادثين ونقلت نقل الجثة و14 مصابًا إلى المستشفيات.