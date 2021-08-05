ألقيا جثتها من «الخامس».. صور الأم والخال المتهمين بقتل ابنتهما لرفضها عريس

حصلت «الوطن» على صورتي ربة المنزل وشقيقها، المتهمين بقتل ابنة الأولى وإلقاء جثتها من الطابق الخامس، بسبب رفض المجني عليها الزواج من شاب ثري يعاني من إعاقة ذهنية.

بداية الواقعة

وكان قسم شرطة البساتين كان تلقى بلاغا من مفتش الصحة، يفيد وفاة دنيا أسامة نبيل، 17 سنة، بدائرة قسم الشرطة، مؤكدا وجود شبهة جنائية.

على الفور، قررت النيابة العامة نقل الجثة إلى مشرحة زينهم لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

التحريات: مشاجرة حدثت بين المجني عليها وخالها قبل دقائق من الواقعة

وكشفت التحريات عن أن الفتاه تقيم مع والدتها وتدعى «هبة» 42 سنة، ربة منزل وخالها ويدعى «كريم ر»، 33 سنة، عاطل، في شقتهم بمنطقة البساتين.

وتوصلت التحريات إلى أنه منذ شهرين حدث خلافا بين والده المجني عليها وشقيقها ووالدها، بسبب رفضه ارتباط ابنته بشاب من أهالي المنطقة يعاني من إعاقة ذهنية، وعلى إثر ذلك تعدت الأم بالضرب على زوجها بالتعاون مع شقيقها، وطرداه من المنطقة، مبررين ذلك بأن الشاب المتقدم لابنتهم ثري ولا يمكن رفضه.

وترك الأب المنطقة واصطحب معه شقيق الضحية الأصغر، محمد، 14 سنه، وأقام في شقة بمنطقة المنيل.

وأثبتت جهود التحريات أن يوم الواقعة الموافق الإثنين الماضي، حدثت مشاجرة بين المتوفاة وخالها وقام بالاتصال بوالدها مهددا إياه بقتل ابنته في حاله رفضها العريس، وبانتقال الأب إلى منطقة البساتين تقابل مع نجل عمه وعلم بأن ابنته توفيت.

وتوصلت أجهزة البحث الجنائي، أن الفتاه وقت سقوطها كانت بصحبة والدتها وخالها، وحدثت مشاجرة بينهم.

حبس ربة منزل وشقيقها 4 أيام

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط والده الفتاه وخالها، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحين ورود تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب الوفاة.