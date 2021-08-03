عاجل.. سقوط ربة منزل من الطابق السابع في البساتين

تكثف مباحث القاهرة، جهودها لكشف غموض سقوط ربة منزل من الطابق السابع بدائرة قسم شرطة البساتين، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وما إن كانت هناك شبهه جنائية في الوفاة من عدمه، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة البساتين، بلاغا من الأهالي بسقوط ربة منزل من الطابق السابع في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة ربة منزل تدعى دنيا عبدالعزيز، أسفل العقار المقيمة به، وسط بركة من الدماء. وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، كما تبين إصابتها بكسر في عظام الجمجمة. وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.