مدبولي يشيد بـ«سايلو فودز» ويشكر القوات المسلحة على «الصرح العملاق»

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع الحكومة اليوم، بحدث افتتاح مدينة «سايلو فودز» المختصة في الصناعات الغذائية، بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجّهًا الشكر للقوات المسلحة على تنفيذ هذا الصرح الإنتاجي العملاق، وفق أحدث المستويات والنظم العالمية، بما يستهدف تحقيق أهداف استقرار الأمن الغذائي.

واستعرض رئيس الوزراء نتائج الجولات الميدانية التي أجراها رفقة أعضاء الحكومة، لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، مشيرًا إلى أهمية الزيارات في متابعة ما يتم تنفيذه، والتأكد من تذليل المعوقات والعقبات، ودفع سير العمل.

وأكد مدبولي أنّ «حياة كريمة» ستغير وجه الحياة في الريف المصري، وتحسن معيشة المواطنين، وتُحدث نقلة نوعية غير مسبوقة، مشددًا على أنّ هناك متابعة مستمرة من الرئيس لهذه المبادرة ويضعها على رأس أجندة الأولويات.

كما أشاد رئيس الوزراء بالمؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري التي عكسها تقرير مؤسسة موديز العالمية، التي ثبتت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B2» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، ما يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع أزمة كورونا، كما يعكس الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عن الجائحة.