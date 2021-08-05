 خطة القوافل الطبية خلال شهر أغسطس بقرى أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ القوافل الطبية العلاجية الشهرية بكافة مراكز وقرى المحافظة، معلنا خطة القوافل خلال شهر أغسطس 2021 والتي تشمل عدة قرى في 3 مراكز، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والوصول إلى المواطنين بالأماكن والقرى البعيدة لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى تفعيلًا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية بالقرى الأكثر احتياجاً.

وأوضح محافظ أسيوط، في بيان صحفي، اليوم، أن هذه القوافل تنفذها وزارة الصحة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين مشيرًا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.

ولفت إلى أن هذه القوافل تضم تخصصات مختلفة للكشف على الأهالي بالمجان للتأكد من سلامتهم وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل مادي وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات المركزية والعامة والجامعية مؤكدًا توفير كافة سبل الدعم لهذه القوافل للقيام بعملها على أكمل وجه موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بمتابعة سير عمل القوافل وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة.

كان المحافظ قد تلقى تقريرًا من مديرية الصحة بجدول تنفيذ القوافل الطبية الشاملة والتي تستمر على مدار يومين بكل قرية بمختلف مراكز المحافظة وتبدأ من 3 أغسطس الجاري حتى نهاية الشهر 29 أغسطس 2021 وتتضمن:

- قرى «البلايزة بمركز أبوتيج يومي الثلاثاء والأربعاء 3و4 أغسطس»

- قرية أبوخرص بأبوتيج يومي السبت والأحد 7و8 أغسطس

- قرية الزرابي بأبوتيج يومي الثلاثاء والأربعاء 10و11 أغسطس

- قرية قرقارص بمركز أسيوط يومي السبت والأحد 14 و15 أغسطس

- قرية الزاوية بمركز أسيوط يومي 17 و18 أغسطس

- قرية بلوط بمركز القوصية يومي 21 و22 أغسطس

- قرية نزالي جنوب بمركز القوصية يومي 24 و25 أغسطس

- قرية بني قرة بالقوصية يومي 28 و29 أغسطس

وذلك لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين وتوفير الكشف الطبي والتحاليل والعلاج بالمجان على نفقة الدولة.