محافظ قنا يفتتح 36 مصدرا لمياه الري ضمن «حياة كريمة»

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، افتتاح 36 مأخذا لمياه الري بمشروع استكمال ري 12500 فدان ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتوزيع 2400 فدان لأبناء قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف بهدف زيادة الرقعة الزراعية، في إطار المشروعات التنموية الواعدة التي تنفذها الدولة المصرية، لاسيما في المجال الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الاستراتيجية.

رافقه العميد أحمد عوض المستشار العسكرى للمحافظة والمهندس صبري مختار وكيل وزارة الموارد المائية و الري، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وأكد المحافظ افتتاح 36 مأخذا للمياه بالترعة الفرعية الغربية رقم 1بطول 14.5 كم لتوفر مياه الري ل 8 آلاف و200 فدان، مشيراً إلى استخدام أنظمة الري الحديثة في أعمال الزراعة نظرا لما تقدمه هذه النظم من مردود إيجابي على ترشيد استخدام المياه ورفع جودة المحاصيل الأمر الذي قد يساهم في استصلاح مساحات أخرى فضلا عن دورها في خفض تكاليف التشغيل.

وأضاف «الداودي»، في بيان صحفي، أن مشروع استكمال الري الخاص باستصلاح 12500 فدان يتضمن 42 مأخذا علي الترعة الغربية والشرقية بالمشروع ،موضحا أن المشروع ممول من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتقدر تكلفته بحوالي 13 مليون جنيه وتم تنفيذه بمعرفة وزارة الموارد المائية والري.

وأشار إلي أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بمشروعات التنمية المستدامة خاصة الزراعية منها لكونها تهتم بشريحة عريضة من المصريين حيث توفير الكثير من فرص العمل في شتي نواحي الأنشطة سواء الزراعية أو الأنشطة المرتبطة بها.