الاحتلال الإسرائيلى يدمر 11 مطبعة ومكتبة فى فلسطين منذ بداية 2021

قالت وزارة الإعلام الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، دمرت محتويات 11 مطبعة ومكتبة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأمرت بإغلاق بعضها، خلال الفترة ما بين الأول من يناير الماضي وحتى نهاية يوليو 2021.

وأوضحت وزارة الإعلام الفلسطينية في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فى 13/1/2021 مطبعة الخطاط عامر أبو الريش في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة، وحطمت محتوياتها وخلفت دمارا كبيرا فيها، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأشارت إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف في قطاع غزة خلال شهر مايو المنصرم أربع مطابع ومؤسسات إعلامية تختص بخدمات الطباعة، وهي: مؤسسة مشارق للدعاية والاعلان والإنتاج الإعلامي، والفلسطينية للطباعة والإعلان، ومطبعة تفعيل، ومطبعة النهضة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت، أربع مكتبات في مدينة غزة وهي: سمير منصور، والنهضة، والرؤية، واقرأ.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مطبعة «بيسان» في مدينة رام الله، واستولت على جميع محتوياتها وعلّقت أمرا بإغلاقها، فى 9/6/2021، موضحة أن قوات الاحتلال اقتحمت فى 12/7/2021، مطبعة النبراس الفنية في مخيم الدهيشة جنوب شرق بيت لحم، وقامت بتدمير وتكسير معدات المطبعة والاستيلاء عليها.

وأفاد مدير المطبعة، أحمد فراحين لـ«وزارة الإعلام»، بأن قوات الاحتلال دمرت معدات المطبعة واستولت عليها دون أي مبرر، مقدرا الخسائر التي لحقت بها بـ115 ألف دولار.

وأكدت وزارة الإعلام أن هذا الاستهداف الإسرائيلي الممنهج يسعى إلى المساس بأدوات توثيق الجرائم الإسرائيلية لحجب نقل الرواية الفلسطينية، ويهدف إلى الهجوم على الصحفيين الفلسطينيين ومنابرهم الإعلامية، ورأت أن هذه الاقتحامات والاستهداف المباشر يستدعي حاجة دور الطباعة والمكتبات للحماية، وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2222 لضمان عدم إفلات قوات الاحتلال من العقاب وملاحقتها قانونيا.