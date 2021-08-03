رابط نتائج التوجيهي فلسطين 2021.. يمكنك الحصول عليها

يترقب طلاب الثانوية العامة في فلسطين إعلان نتائج الثانوية العامة، عبر رابط نتائج التوجيهى فلسطين 2021 والمقرر إعلانها اليوم الثلاثاء بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وسيتمّ إعلان النتائج عبر رابط نتائج التوجيهي فلسطين 2021، عقب مؤتمر صحفي تعقده وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بعد قليل.

وأكّد مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد، إنَّ نتائج الثانوية العامة سيجرى إعلانها اليوم الثلاثاء في العاشرة صباحًا، عقب مؤتمر صحفي تعقده وزارة التربية والتعليم عبر رابط نتائج التوجيهي فلسطين 2021

ويمكن لطلاب الثانوية العامة في فلسطين معرفة النتيجة عبر رابط نتائج التوجيهي فلسطين 2021، والذي أعلنته الوزارة والرابط كالتالي:

رابط نتائج التوجيهي فلسطين 2021

www.psge.ps.

وأشار مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد، إلى أنَّ النتائج ستعلن من خلال الموقع، حيث سيتمكّن الطالب من معرفة نتيجته وعلاماته في كل المباحث من خلال إدراج رقم جلوسه عبر رابط نتائج التوجيهي فلسطين 2021، كما يمكنه الحصول على شهادته من مدرسته في اليوم وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

ونوه «عواد»، إلى أنَّ الطالب سيتمكّن من معرفة نتيجة خلال مدة أقصاها 3 ثوان من وقت إدخال رقم الجلوس على رابط نتائج التوجيهي 2021 فلسطين، موضحًا أنَّ الموقع يتمتع بمواصفات عالية ومضمونة.

كما سيتمكن الطلبة أيضًا من معرفة نتائجهم من خلال رابط خصصته الوزارة عبر الفيسبوك حيث يرسل الطالب رقم جلوسه وتصله النتيجة من خلال رسالة إلى الصندوق الوارد، مضيفًا أنَّ الوزارة وقعت اتفاقية مع شركتي «جوال» و«أوريدو» على إرسال رسائل نصية للناجحين المشتركين بالخدمة لديهم فور إعلان النتائج.

وتقدم لامتحانات الثانوية العامة في فلسطين 84 ألف طالب وطالبة، ومن المقرر أن يتمّ تدقيق الرقم اليوم بعد إعلان النتائج بعد حصر المتغيبين.