جرائم الأسبوع.. تحرش وجثث مجهولة وقتل بين أفراد الأسرة الواحدة

شهدت الأيام القليلة الماضية العديد من الجرائم التي أثارت الرعب في نفوس كثير من الأهالي في مختلف محافظات مصر، كان من بينها جرائم أسرية، كان الجاني والمجني عليه فيها من أبناء الأسرة نفسها، فضلا عن وقائع تحرش، ووقائع عثور على جثث لم يكتشف لغزها بعد، في هذا التقرير ترصد «الوطن» أبرز جرائم الأسبوع المنصرم.

مقتل مضيفة في ملهى ليلي بالهرم

كانت واحدة من أفظع الجرائم التي شهدتها محافظة الجيزة خلال الأيام القليلة الماضية، هي مقتل مضيفة في أحد الملاهي الليلية في منطقة الهرم، وذلك بعدما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة الفتاة مقطعة لأكثر من جزء وملقاة في أماكن متفرقة، حيث تم العثور على الجزء الأول من الجثة بطريق الواحات البحرية.

وبعد عمل التحريات اللازمة حول الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف لغزها، وتبين أن صديقة المجني عليها وزوجها هم من قتلوها، بعدما أرادت صديقة المجني عليها الانتقام منها لخلاف بينهما، فاستدرجتاه لزوجها كي يغتصبها، ولما لم يتمكنوا من ذلك قتلوها وقطعوا جسدها وألقوا كل جزء في ماكن مختلف.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهما، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحسبهما على ذمة التحقيقات.

شاب يقتل شقيقه في كفر الشيخ من أجل الميراث

وفي محافظة كفر الشيخ، شهدت قرية كفر العرب التابعة لمركز دسوق، جريمة قتل أسرية، عندما أقدم «م. أ» 38 سنة، على قتل شقيقه بسبب خلاف بينهما على الميراث، (قطعة أرض)، حيث كان يريد المتهم بيع هذه الأرض للحصول على حقه في الميراُ، الأمر الذي رفضه المجني عليه، ما دفعه إلى قتله.

قامت الأجهزة الأمنية في محافظة كفر الشيخ بإلقاء القبض على المتهم بعد تقنين الإجراءات اللازمة، وعمل تحرياتها حول الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه للجرية، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة.

جثة أجنبي داخل فندق في الهرم وأخرى متعفنة لثلاثينية في الدرب الأحمر

واقعة أخرى شهدها أحد الفنادق في منطقة الهرم التابعة لمحافظة الجيزة، عندما تم العثور على جثة شخص، يحمل إحدى الجنسيات الأجنبية، داخل غرفته بالفندق، الأمر الذي كانت تحوم حول العديد من الشكوك، خاصة وأن المجني عليه كان رفقة إحدى صديقاته قبل وفاته.

الجهات الأمنية في محافظة الجيزة تحاول تكثيف جهودها حول هذه الواقعة من أجل كشف ملابساتها ومعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاة هذا الشخص الأجنبي داخل غرفته.

وفي منطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة، كان الأهالي قد اشتموا رائحة كريهة انبعثت من إحدى الشقق السكنية الموجودة في المنطقة، وقاموا على إثر ذلك بإبلاغ الشرطة التي حضرت إلى مكان البلاغ، وقامت، بعد استئذان النيابة العامة، بكسر باب الشقة، ليجدوا سيدة ثلاثينية، ربة منزل، ملقاة على الأرض في غرفة نومها وقد لفظت أنفاسها الأخيرة.

تكسف الأجهزة الأمنية الآن من جهودها للكشف عن ملابسات الواقعة، ومعرفت ما إذا كانت هناك شبهة جنائية في وفاة هذه السيدة من عدمه، خاصة مع سلامة جميع منافذ الشقة وسلامة محتوياتها، الأمر الذي ينفي وقوع عملية سرقة للشقة.

أم تقتل نجلتها في البساتين

في منطقة البساتين، كان قد تلقى قسم شرطة البساتين بلاغًا من مفتش الصحة بالمنطقة، يفيد بوفاة فتاة تدعى «د. أ»، 17 عامًا، مع وجود شبهة جنائية.

تحركت قوة من رجال مباحث قسم شرطة البساتين إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة تبين وفاة الفتاة مع وجود شبهة جنائية، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على والدة الفتاة وخالها، حيث كانا هما المتواجدين معها في الشقة، توصلت التحريات إلى أن أم المجني عليها وخالها هما اللذان وراء مقتل الفتاة.

ومن جانبها أمرت النيابة العامة بعرض جثة الفتاة على الطب الشرعي تمهيدًا لتشريحها من أجل معرفة السبب الحقيقي للوفاة، كما أمرت بحبس أم المجني عليها وخالها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت من المباحث التحريات النهائية حول الواقعة.

تحرش في هضبة الهرم

شهدت منطقة الهرم واقعة تحرش جديدة، والتي عرفت إعلاميًا بـ «واقعة تحرش هضبة الأهرام»، حيث تم توثيقها بواسطة كاميرا مراقبة، أظهرت تحرش شحص بفتاة وسط الشارع بعدما أسقطها أرضًا.

الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية المجني عليها، كما حددت هوية الجاني، من خلال مقطع الفيديو المتداول، وتم إلقاء القبض على المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.