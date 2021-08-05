«تحرش هضبة الأهرام».. الضحية تواجه المتهم

كانت البداية بانتشار مقطع فيديو (من تفريغ كاميرا مراقبة) على تطبيق «واتس آب»، يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يقوم بالتحرش بفتاة وسط الشارع، بعدما دفعها أرضًا خلف إحدى السيارات وبدأ في ملامسة جسدها، فيما عرف بعد ذلك بواقعة «تحرش هضبة الأهرام»، الأمر الذي أثار جدلا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الأمن يتحرك للكشف عن ملابسات واقة تحرش هضبة الأهرام

بعد انتشار مقطع الفيديو على نطاق واسع، بدأت قوات الأمن في التحرك السريع للكشف عن ملابسات هذه الواقعة، لتتمكن الأجهزة الأمنية من تحديد مكان الواقعة، والتي كانت في منطقة هضبة الهرم، ومن ثم تحديد هوية الفتاة المجني عليها، وبسؤالها أقرت بصحة الفيديو وقالت إنها فوجئت وهي تسير في الشارع بتحرش أحد الأشخاص بها ثم فر هاربًا.

ضبط متحرش هضبة الأهرام بعد ساعات من الجريمة

كثفت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة من تحرياتها حول الواقعة، إلى أن تمكنت من تحديد هوية الجاني، متحرش هضبة الأهرام، وخلال ساعات معدودة تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه، وبمواجهته بمقطع الفيديو أقر بما فيه.

جرى تحرير محضر بالواقعة، أثبت فيه ما توصلت إليه التحريات، وأقوال المجني عليها، إضافة إلى اعترافات المتهم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مواجهة بين المتهم والضحية

استمعت النيابة العامة إلى أقوال الفتاة المجني عليها، ومن ثم استمعت إلى أقوال المتهم، لتقوم بعد ذلك بمواجهة كل منهما بالآخر، وعندما رأت الفتاة المتهم تعرفت عليه، وأقرت بأنه من كان يتحرش بها في مقطع الفيديو، وأمرت النيابة بتجديد حبس المتهم على ذمة التحقيقات.